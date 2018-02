LA SANITAT A TAIALÀ I GERMANS SABAT

El director del Servei Català de la Salut, Sr. David Elvira Martínez, número 2 de la Conselleria, fou nomenat el 19 de gener de 2016 pel Govern de la Generalitat i continua a dia d'avui al comandament del Servei, amb plena satisfacció personal, sense dificultats i amb l'autonomia de sempre. Se'l pot localitzar al 934028585. Segurament, Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i diputada electa en deu tenir, fins i tot, el número de mòbil.

L'ICS, Institut Català de la Salut, està dirigit per la metgessa Candela Calle Rodríguez, per acord del Govern Català de 13 de març de 2016. Trucant al 934028585, un alcalde o alcaldessa pot comunicar-s'hi. La de Girona deu tenir facilitat per accedir al seu mòbil. Com el Sr. Elvira, la senyora Calle pot desenvolupar la seva feina amb plena satisfacció i autonomia perquè, si no, ja faria temps que hauria plegat.

Tant Elvira com Calle són responsables de l'elaboració –assumint el model de l'equip Boi Ruíz–, i l'execució del pla per centralitzar els serveis d'urgències i eliminar-los dels CAP per estalviar, optimitzar recursos i oferir un millor servei, segons diuen. Ara han decidit eliminar-los de Germans Sàbat. Per tant són les persones idònies per tractar i solucionar el problema.

És una bajanada –i una provocació– afirmar, com la Sra. Madrenas, que no hi ha interlocutor perquè Comín és a Brussel·les. Els dos personatges citats –bons professionals i de confiança de l'anterior govern– tenen competència per aturar, canviar i decidir, si es mantenen o no els serveis d'urgències durant els dies no laborables o si tothom ha d'anar al Güell. I, si no fessin cas, segur que trobaria audiència, comprensió i resposta positiva en el senyor Enric Millo, encantat que l'alcaldessa entengués que el seu sou és per solucionar problemes, no per crear-ne on no n'hi ha.

El corol·lari és senzill: A Madrenas no li importa gens que els veïns de Taialà tinguin serveis d'urgència o no, perquè, en general, li importa una bleda solejada el que passi als barris perifèrics. El dubte és si li importa alguna cosa de la ciutat perquè no afronta mai cap problema. Trist honor crear la fractura social i política més profunda que mai haguem vist a Girona.