M agradaria poder escriure sense cap tipus de pressió, però m'obliga el 155. No voldria escriure sobre retallades sanitàries, ni sobre la manca d'inversió en ensenyament, ni tampoc sobre la ineficàcia en la gestió del govern municipal. Però és el maleït 155, que m'ho posa impossible. Ell n'és la causa i l'origen de tots els mals a Girona. L'abandonament de la carretera Barcelona, del mal estat de l'enllaç a l'autopista... Estic convençut que el 155 és el responsable de tot. Tot aquest abandonament va començar a l'octubre. Però em costa recordar quan el govern de Rajoy va prohibir construir el nou Trueta. O quan el delegat de l'Estat a Catalunya, Enric Millo, va obligar a tenir els escolars en barracons. O quan la portaveu del PP, Concepció Veray, va obligar CiU o PDeCAT a assumir la despesa de les escoles bressol que la Generalitat no vol pagar. Però jo sé que aquest és el motiu: el 155. M'ho ha dit l'alcaldessa. És la causa que es pugui deixar abandonats els veïns del sector Est, amb l'esperança que no li passi factura. El 155 és el luxe de no gestionar res, de no moure ni un dit i de justificar la inacció sempre amb les mancances d'altres. El 155 és sobretot el culpable de no tenir una alcaldessa les 24 hores del dia. El 155 és l'excusa per seguir deixant podrir la ciutat. Quina desgràcia el 155, eh? Maleïts.