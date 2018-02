La ignomínia ha començat

JOSEP PUIGGROS GAFAROT PALAMÓS

M´agradaria transcriure alguns trossos d´un article publicat en un diari suís pel periodiste Daniel Lafleche: «El que passa avui a Catalunya és el malson del conqueridor; el poble al qual intenta sotmetre resisteix i es nega a sotmetre´s al jou. Llavors intenta aplicar sobre l´insubmís les tècniques que coneix i que li funcionen: infligir violència i humiliació, humiliació erigida en institució a través de l´aplicació de l´article 155 de la Constitució Espanyola. Aquesta violència practicada per l´Estat i també legalitzada per l´Estat, d´aquesta manera es permet als mitjans de comunicació i als polítics intimidar, insultar i menysprear els catalans, sistema beneït pel Govern actual, ja que permet menysprear i oprimir l´altre de forma legal. L´allau d´ignomínies i vexacions derivades de l´aplicació de l´article 155 estava programada pel Govern, és persistent i violenta a la premsa, especialment a la televisió. Ni tan sols al País Basc, durant els més violents períodes del terrorisme no van patir tal tipus d´insults, desqualificacions i atropellaments. Ja fa tres-cents anys que l´espanyol intenta constrènyer per la força. Catalunya serà independent o no serà, els catalans estan aferrats a la idea de la república, com a mínim tant com els espanyols ho estan a la dictadura». I acaba, «Els catalans saben que un dia ells o els seus fills viuran al seu país i compartiran els valors democràtics i respectuosos amb tots aquells que vulguin ser catalans, i els espanyols ho saben també...». Una anàlisi molt real del que es viu a Catalunya en aquests dies.



Redescobrim els carrers

Mar Dacosta Guzman FIGUERES

A Figueres s´està realitzant un pla d´eixamplament de voreres i tancament de carrers a la circulació. El resultat és una ciutat més amable, on la via pública torna a ser l´àgora sense obstacles on passejar i parlar amb els veïns, en definitiva, on fer ciutat. Les mesures de pacificació del trànsit en el nucli urbà són objecte de debat en el seu inici, però a la llarga els ciutadans –que també són vianants– valoren positivament la recuperació de l´espai. Si els centres van ser dissenyats en èpoques en què no hi havia cotxes, tornem-los aquesta característica i, a la vegada, siguem valents per trobar aparcaments exteriors, foment del transport públic i altres mesures d´urbanisme friendly.



Incongruències i normatives

José L. Lucero Piñol GIRONA

Incongruents són les actuacions de l´Ajuntament de Girona amb el Pla Especial de la Devesa.

Hi ha unes normatives que no fan complir. I ara tornem-hi amb l´autorització per a la instal·lació d´un gran Circ a la Devesa on abans hi havia els camps d´esport del GEiEG (Camp de Mart).

Inicialment es dona permís per a l´ocupació d´aquest espai d´aproximadament quinze mil metres quadrats durant cinc dies, del 22 al 26 de febrer i per un import de 4.119,65 euros.

L´Ajuntament (a petició de no sé qui) «estudia» el tema i decideix ampliar el nombre de dies a trenta (un mes i ja veurem si és així) i rebaixa la taxa d´ocupació a tres mil euros, segons diuen per una normativa?

Saben el preu establert per l´Ajuntament a un empresari de bar que durant les Fires de Sant Narcís (més o menys 10 dies) vulgui instal·lar el seu negoci que té 27 m líneals de façana? Doncs 10.460,00 €.

Una xurreria amb 10 metres pagaria 5.495,00 €.

Què diran els empresaris de les Fires de Sant Narcís si llegeixen la premsa de Girona del 6-2-18?

Circ, 15.000 m2, 30 dies, 3.000 €. Meson bar, 400 m2, 27x15, 10 dies, 10.460 €. Xurreria, 50 m2, 10x5, 10 dies, 5.495 €

Si els polítics no ens creuen, què hem de fer?

On és l´oposició?