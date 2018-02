Falten paraules

No sabem què dir sobre aquest pobre nen de nou anys violat a Jaén per quatre companys d'entre dotze i catorze. Tampoc sabem què dir dels violadors. Ni dels professors, ja que l'atropellament es va produir durant un esbarjo, a l'escola. I encara que era la primera vegada que el violaven, ja havia estat víctima d'assetjament sense que ningú s'adonés del que succeïa. Així, d'entrada, se'ns ocorre que potser el nen de nou anys encara creia en els Reis Mags, fins i tot en els angelets. Conec casos que creuen o que fingeixen creure a aquestes edats en l'existència d'un ordre màgic que compensa del desordre ordinari de l'existència. És clar que hi ha desordres i desordres. El que ens ocupa resulta menys creïble que l'existència de les fades. Em dones a triar entre creure en l'existència de Campaneta o la violació en grup descrita més amunt, i em quedo amb Campaneta. Aquesta violació duta a terme en el si de la comunitat escolar i a les edats dels botxins i de l'ajusticiat, resulta inversemblant.

La realitat ens la creiem perquè succeeix. Té al seu favor, i sovint en contra seva, el fet de succeir. De manera que no podem tancar-la de cop i deixar-la a un costat de la forma com abandonaríem una novel·la on la peripècia argumental resultés increïble. La realitat la tanques i es torna a obrir, com les parpelles després de lubricar l'ull. De vegades, com en aquesta ocasió, s'obre en canal, mostrant les seves vísceres. Aquest tipus d'agressions, cada vegada més freqüents, són les vísceres d'una realitat que tampoc per fora té gaire bon aspecte. No són la malaltia, encara no, de moment són un símptoma d'una patologia o patologies en les quals xipollegem moralment com si el xipolleig moral fos reglamentari. Diguem que es normalitza l'horror. Les autoritats acadèmiques «obren una investigació» i aquí pau i després glòria.

Però què hi ha de les paraules amb les quals necessitaríem anomenar aquesta monstruositat? Qui les posa sobre la taula? De qui és l'obligació d'establir el discurs? Vostè, estimat lector, i jo, no creiem en els Reis Mags, però apostem perquè s'hi cregui mentre sigui possible. I d'aquesta manera no ho és a cap edat.