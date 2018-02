«Il Palio»

Veient la situació actual i allò que passa cada dia, ja fa dies que hi penso. Recordo un viatge de principis dels vuitanta a la magnífica ciutat de Siena per assistir a la famosa festa del Palio, famosa perquè es va donar a conèixer a tot arreu mercè a un anunci de Martini. De ben segur la referència que tots vostès tenen del Palio és aquell espectacle d'uns joves que llencen ben amunt tot un seguit de banderes multicolors. En realitat, però, el cor de la festa és una cursa de cavalls que genets representants de diferents barris de la ciutat munten sense sella i que tot just dura uns segons.

La cosa ve perquè uns dies abans de la festa, que aplega milers de persones a una de les places més originals d'Europa, les colles que segueixen cadascun dels genets van de barri en barri a escalfar l'ambient, cantant cançons ofensives contra l'equip contrari i caldejant els ànims a mesura que s'acosta la festa. Hi ha anys que la cosa s'embolica tant que tot just acabada la cursa tota la ciutat es converteix en un immens camp de batalla entre barris i especialment contra aquells que l'han guanyat.

Hi ha estones que, si fa no fa, a casa nostra hom te la sensació d'estar més a prop dels preparatius del Palio, és a dir, d'aquell moment on els fanàtics d'una banda i altra es passen el dia insultant-se, faltant-se al respecte, burlant-se i menystenint el contrari i tot el que representa, que no pas en un país normal. A hores d'ara, i això és el més greu, no sembla que hi hagi ningú que hi vulgui o pugui posar pau.

La diferència amb la tradicional festa italiana és que aquí, l'Estat s'ha convertit en un gran promotor a l'hora d'escalfar l'ambient, no només pel fet de mantenir gent a la presó sense cap mena de lògica ni raó, sinó també per la intensitat amb la qual, dia rere dia, menysté