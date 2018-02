Successor rivera

Gairebé tots els líders polítics tendeixen a resoldre el debat successori per l'eficaç mètode de segar l'herba sota els peus dels eventuals aspirants. S'envolten de mitjanies sense perill aparent i tallen els caps que destaquen. Però això funciona quan la dinàmica té lloc dins del propi partit, i Mariano Rajoy, que ha vist passar l'enterrament de més d'un possible rival, té ara un problema: l'aspirant a rellevar-lo del seu lideratge i regnar sobre la massa dels seus afiliats no és militant. Es tracta d' Albert Rivera, el veritable propòsit del qual no consisteix a desplaçar el PP sinó a devorar-lo.

Devorar el seu espai, el seu paper en l'ecosistema polític espanyol, i els seus quadres, començant pels locals a les eleccions municipals de l'any que ve. No proposa una alternança, com la que s'ha anat produint entre populars i socialistes, sinó una substitució a tots els nivells.

No només Rivera no milita al PP, sinó que tampoc participa del Govern, de manera que no pot ser desterrat a algun destí de cremar carreres polítiques, i ni tan sols governa enlloc (algun ajuntament al marge), fet que li atorga el benefici provisional de la virginitat en temps de grans pecats en sessió contínua. Rajoy assisteix impotent al naufragi del seu partit en els fangs de la corrupció, amb una agenda judicial que sembla no acabar mai, mentre Ciutadans levita a les enquestes i dona el sorpasso en alguna. Per a més inri, el seu suport és indispensable al Congrés o en places com la Comunitat de Madrid. I per frenar-lo no pot recórrer a la seva arma preferida de desqualificació, el famós i efectiu «desafiament secessionista», ja que en aquest terreny Rivera l'avança per la dreta a tota velocitat, el desborda, li roba la bandera i l'acusa de tou, de tebi i d'ineficaç, amb l'autoritat que dona haver guanyat batalles a la primera línia del front.

Amb els penedits i els ressentits de totes les purgues disparant porqueria sense parar, tant en seu judicial com mediàtica, i amb el PNB condicionant el suport als pressupostos al fet que es pacifiqui la qüestió catalana, Rivera sembla dir: «Governi d'una vegada, senyor Rajoy, o cedeixi'm el lideratge de la dreta». No és