Cal tenir-ho clar

jaume paradeda pla riudarenes

Voler la independència no és dolent ni hauria de perjudicar a ningú, si tothom jugués net. El Govern espanyol, i molts espanyols que els voten, diuen que Catalunya és un llast per a ells, ja que ens han de finançar amb el FLA, que malgastem els diners amb ambaixades, que TV3 no és normal... Si això fos cert, per què no ens deixen marxar a fer la nostra? Així ells podrien fer la seva. Alliberats d´aquests catalans, Espanya es podria refer i continuar amb les polítiques de grans infraestructures, donar feina a les grans constructores i, sobretot, evitar que es repartissin sobres, que, no fos cas que sense els catalans també les coses els anessin malament. Nosaltres, només que ens deixin les mans lliures i sobretot que els presos puguin tornar amb la família, ja ens en sortirem. Si la situació no canvia no ens quedarà altre remei que esperar que floreixin les mimoses, la colza i la ginesta a veure si amb tanta grogor, d´una puta vegada, algú fa que ens deixin lliures i que la gent a qui vam votar el 21-D puguin tornar amb tota llibertat a governar-nos.

Perdoneu-me les paraulotes, és perquè estic molt emprenyat.



Què amaga el CIC?

xavier serra girona

No sé si el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) té una agenda oculta. No sé si volien aplicar un 155 quan encara ni existia. Però ja en tinc la pipa plena.

La nit del 6 de setembre de 2017 el CIC anunciava la supressió la «Història de la Filosofia» com a opció general de la Selectivitat. Això la humilia i la deixa ferida de mort com a matèria clau. Hem lluitat molt des d´aleshores per saber què ha passat, i de qui va ser la decisió: opacitat 100%. La resposta estàndard de la Sra. Jou, la secretària general, insisteix que és per al vostre bé: aquest «paternalisme» –tal com diria J.S. Mill– em treu de polleguera.

Conculquen la llibertat d´elecció de més de la meitat del 25.000 joves catalans que fan la selectivitat anualment i afecta greument l´ensenyament de la Filosofia al Batxillerat: o és que ells estan a primera línia?

Una carta recent, signada digitalment el 29 de gener, rebutja una moció emesa per la Diputació de Girona. No argumenten quasi res. Em pregunto: els han coaccionat des de Madrid? Si no, poden publicar els vots o, si no, quins membres del CIC hi han intervingut, i el lloc i data de l´acta amb el resultat? Si aquestes dades se´ns amaguen, es causa alarma social: en mans de qui estem els ciutadans i l´educació? No era la transparència un dels objectius del nostre Govern? O ja no?

Si volen destruir la Filosofia no ho facin d´amagatotis: estan arruïnant una de les bases de l´esperit crític del jovent, ens ataquen el país.



«La unió fa la força»

mariona juny canals girona

Ja fa uns mesos que s´està vivint una situació complicada a Catalunya, on es poden distingir moments de tensions entre els ciutadans que sostenen opinions oposades. Han sigut dies de discussions entre amics, familiars i companys de feina en què tothom ha format la seva pròpia opinió i ningú s´ha abstingut d´expressar-la. És per això que la societat s´ha vist dividida en dos grups molt diferenciats que han perdut el respecte cap als altres i, conseqüentment, moltes amistats i relacions s´han vist afectades i perjudicades. Hem de ser capaços de manifestar-nos dins d´uns límits d´educació i humanitat, hem de poder dialogar entre nosaltres sense alçar la veu ni enfadar-nos. Prego respecte i unitat entre els catalans, prego esforç i implicació per part de tots per a atènyer una millora en la situació de Catalunya.



On és la creativitat?

anna vilà sarola llançà

Cada dia els joves estan perdent més la creativitat que tenien altres generacions. Això passa perquè avui dia l´accés permanent i descontrolat a formes de distracció tecnològica, no deixa espai per pensar o crear.

Sortir de la monotonia de les sèries, xarxes socials o internet, ens obre els ulls a un món real, on pot florir la creativitat.