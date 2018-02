Ambiciós projecte per a l'aeroport

El 65% dels passatgers que aterren a l´aeroport de Girona es queden a les comarques gironines. L´any 2008, la xifra només era el 18,1%. Paral·lelament, s´ha passat dels més de cinc milions de passatgers de fa deu anys als prop de dos milions de 2017. Què interessa més els gironins? Un aeroport amb molts passatgers de trànsit o un que porti viatgers que fan la seva estada al nostre territori? Les dues coses són importants, però ho és més que l´entorn rebi un benefici econòmic. Segons un estudi de l´AGI (Associació per a la Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines) publicat al nostre diari el passat desembre, l´impacte econòmic de l´aeroport s´enfila fins als 506 milions d´euros, dels quals 218 es gasten a la destinació turística Girona-Costa Brava. De cada euro del pressupost del visitant, seixanta cèntims acaben a les caixes registradores de bars, restaurants, botigues, hotels, etcètera, de Girona. També és cert que disposar d´un aeroport proper amb moltes connexions a les principals capitals europees beneficia l´economia gironina; no en recaptació, però sí en estalvi. Ens referim, al cas de molts executius o treballadors d´empreses gironins que s´han de desplaçar per Europa. O el que s´estalvien els gironins si no han de desplaçar-se més lluny per iniciar un viatge d´oci. Un aeroport és un bon generador d´activitat econòmica. Per això, des de la seva inauguració, l´any 1967, ha format part de les prioritats de les institucions o organitzacions empresarials gironines. I s´han vist amb decepció les etapes grises que ha travessat.

Ara, després de l´explosió de la primera dècada d´aquest segle, amb la presència de Ryanair, travessa una fase estable. La xifra de passatgers oscil·la entre els 1,5 i els 2 milions, però els seus responsables sempre han destacat el potencial creixement que atresora. Un dels grans handicaps històrics ha estat que Barcelona mai ha volgut cedir vols i passatgers a un altre aeroport català (sigui Girona o Reus). Això, sembla que pot canviar en el futur. L´aeroport de Barcelona, amb els exponencials creixements dels últims anys, sembla que comença a estar saturat, sempre que la davallada turística des de l´octubre no ho malmeti. Per això, hem de rebre com a bona la notícia que l´Estat hagi decidit apostar per l´aeroport de Girona com a quarta pista d´El Prat per descongestionar aquelles instal·lacions. S´ha anunciat una inversió de 464 milions fins al 2026 i la construcció d´un baixador del TAV. El projecte és a mitjà termini i caldrà estar amatent amb el seu compliment, però, si s´executa com està previst, pot significar un salt qualitatiu per a l´aeroport i un gran benefici per a les comarques gironines.