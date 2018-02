Ha començat una nova era. Gràcies a la privatització de l´espai exterior s´ha trencat una convenció que semblava complicada de trabucar. Un coet de nova generació s´ha enlairat amb èxit. Els coets propulsors han tornat a la Terra. Aventura excepcional. És el primer pas seriós per colonitzar Mart. La Lluna ha quedat com un escull que, de moment, no interessa. A banda de la conquesta tecnològica, s´ha posat en òrbita un descapotable vermell marca Tesla. Aquí rau el verdader fenomen: utilitzar l´espai amb finalitat empresarial. Zona que no s´havia fet servir per posar anuncis. El cotxe el mena un astronauta fake. «Escolta» sense parar l´Space Oditty de David Bowie. La cançó és bona, però qui no diu que la no-persona no s´acabi llançant a l´espai per no no-escoltar-la més. Hi ha límits? No. Abans, als coets, es prioritzava la informació sobre la naturalesa i la cultura humana. Aquest llançament escorre les cortines en vistes al futur immediat. Quan tornin els extraterrestres i els anunnakis, hauran de salvar un munt de tanques publicitàries abans no puguin entrar a l´atmosfera terrestre. A banda d´aquest petit entrebanc, s´adonaran que la Terra sencera, al final o al principi de tot, s´haurà convertit, gràcies a Déu –els aliens són confessionals–, en un fabulós centre comercial. La Terra Mítica o el Port Aventura galàctic que la humanitat havia desitjat des del cretinaci. Els Rollings, immortals, faran concerts d´alçada a centenars de milers de quilòmetres d´altitud. La Terra serà una festa escoltant-los. Llavors, a peu pla i gràcies a l´ovella Dolly i les mones clonades, s´obriran tombes per clonar Julio Iglesias, ABBA i Franco Batiato. Amb Jim Morrison i Lou Reed hi haurà problemes.