La mediació i els defensors locals

La convivència genera sempre conflictes, d´una manera natural, i ho sabem perfectament per experiència i per la mateixa naturalesa de les persones. Però la solució als problemes es pot cercar, civilitzadament, no només acudint als tribunals de justícia, sinó per altres vies que no impliquin lluita i confrontació, en les quals es busca un guanyador i un vencedor, i per tant un vençut i un perdedor. Però hi ha possibilitats de cercar solucions menys traumàtiques i conflictives, que exigeixen bona voluntat, diàleg i compromís sincer de les parts enfrontades.

Habitualment, davant d´una controvèrsia o d´un problema, d´entrada, pensem en les lleis i en la via judicial, que en tota democràcia permeten evitar l´ús de la força o la violència entre les persones per arribar a solucions legals. Però una sentència no sempre dona solució definitiva ni suficient per tornar les coses a un estat de convivència i de respecte entre les parts litigants. Sovint, fins i tot, una sentència judicial agreuja les conseqüències del problema jutjat.

El passat dia 21 de gener s´ha commemorat el dia europeu de la mediació. És d´agrair la Directiva del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2008, de mediació en assumptes civils i mercantils. Ara la mediació es pot aplicar a conflictes veïnals, socials i fins i tot entre l´administració i la ciutadania.

La mediació és un instrument molt útil que, al marge dels tribunals i de la lluita contenciosa, però sense ignorar la legalitat, facilita que les persones o parts implicades en una controvèrsia puguin arribar a un acord raonable, amb el qual ambdues parts se sentin satisfetes, en presència d´una tercera persona que actua com a catalitzador i dona forma a l´acord. És una fórmula, que fomenta el diàleg i la comunicació, i fins i tot, legalment, l´acord aconseguit es converteix en un acord executiu i obligatori, amb la mateixa força que una sentència judicial, sense dedicar-hi tant de temps, diners ni desgast emocional. I el que és més important: les parts en conflicte són els subjectes i actors de l´acord.

Els Defensors locals o municipals, en defensa dels drets de la ciutadania i vetllant pel bon govern dels nostres municipis, solem utilitzar l´eina de la mediació, per tal de trobar les solucions més adients i equitatives, quan alguna persona formula i presenta una queixa sobre actuacions, decisions o serveis públics dels ajuntaments. Cal difondre la cultura de la mediació, i afavorir la desjudicialització de molts problemes i conflictes. No podem oblidar que els processos judicials solen ser lents, incerts i cars.

La mediació és un instrument que introdueix una altra manera de gestionar els conflictes i problemes. La intervenció d´una persona independent i imparcial ajuda a cercar possibles solucions de manera pacífica i consensuada, com fan els defensors municipals, sense sancionar ni sentenciar, però intercedint i defensant els drets de les persones, en la perspectiva d´un civisme integrador, on els drets i els deures estan al mateix nivell. I així els defensors de la ciutadania intentem contribuir a implementar, fomentar i estimular una convivència més dialogant, pacífica i solidària, buscant solucionar les queixes i conflictes des de l´equitat, la proporcionalitat i la justícia.