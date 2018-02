Exactament d'aquí a un mes, el dimarts 20 de març, serà el Dia Internacional de la Felicitat, una data fixada per l'ONU el 2013 com a reconeixement de l'important paper que desenvolupa la felicitat a la vida de les persones, una aspiració universal representada per un concepte que adquireix múltiples significats allà on s'aplica. Els darrers anys els danesos estan essent considerats la societat més feliç del món gràcies al que anomenen Hygge, o la felicitat de les coses. En un intent d'esbrinar el secret d'aquest poble que ostenta el privilegi d'anar ben servits de felicitat, l'escriptor danès Meik Wiking desvela les deu claus per acostar-nos-hi en el manifest Hygge. Crear un ambient acollidor amb espelmes és el punt de partida per generar una il·luminació càlida i continguda. El hygge promou el carpe diem, carregat d'una forta orientació i compromís cap a la vivència i l'aprofitament del moment present. Compartir amb la bona companyia és leitmotiv dels danesos, que situen la família com a gran condicionant de la feina, de manera que tothom torna a casa no més tard de les 17.30. Per això valoren la comoditat a casa i fora d'ella, amb el predomini d'un estil informal i desenfadat per tal que els aspectes materials no generin servituds prescindibles. Defensen viure a poc a poc, deixant reposar les controvèrsies abans d'entomar-les per la via ràpida i busquen els moments per al relax i la desconnexió sense esperar a les vacances. Al final tot per aconseguir alliberar una neurohormona anomenada oxitocina, la responsable del sentiment de la felicitat reduint així l'estrès, la por i el dolor. A cop d'ull, semblaria que no és tan difícil adaptar els paràmetres de la felicitat danesa al nostre estil de vida. Podem començar avui, un mes abans de la fita, a proposar-nos aplicar alguna d'aquestes màximes per intentar ser feliços, si més no, abans d'hora.