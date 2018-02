Felicitats,

Maria Carme!

M. Àngels Pagès Ventalló

Estic molt contenta que el Gremi de Llibreters de Catalunya t´hagi escollit per unanimitat per ocupar el càrrec de presidenta. Has fet molt bona feina durant aquests anys que presidies el gremi a les comarques gironines. La teva llarga experiència a la llibreria Empúries serà un bon suport per seguir treballant per posar en valor la tasca del llibreter. Tens raó en dir que ha de ser un bon lector i crec també –tenir l´entusiasme pels llibres com tens tu– sobretot quan es tracta de literatura de qualitat. Et desitjo un bon encert en aquesta nova etapa. Dius que tens molta il·lusió i diversos projectes. Potenciar el foment de la lectura i la formació del sector són ben interessants.

Trobo molt interessant que pensis en els més petits, estimular el gust per llegir ha de començar ben aviat. Tens raó de dir que les llibreries han de ser properes i que els nens i nenes hi puguin venir. Tant de bo que puguis impulsar aquest nou projecte de la creació d´un premi de novel·la juvenil i infantil incorporat al premi Llibreter, que teniu ja ben consolidat.

És una llàstima quan una llibreria tanca portes. Que el Gremi segueixi treballant per facilitar que se´n puguin obrir de noves, com està passant a Barcelona, a càrrec de persones que s´han format prèviament a l´Escola de Llibreria, la primera de l´Estat que ajuda a la gestió i coneixement del mercat. No podem perdre de vista que els llibres son una peça clau per adquirir cultura en l´àmbit personal i també social.



Pàrquing Girona FC, mala gestió de l´Ajuntament

ferran font girona

Vull començar dient que soc seguidor (no incondicional) del Girona FC, vaig ser-ne soci durant diversos anys i visc a l´avinguda Montilivi. No vull comentar res sobre que una empresa privada utilitzi instal·lacions públiques per treure un benefici propi, simplement vull criticar la gestió de l´Ajuntament amb el pàrquing els dies de partit. Em sembla genial que a l´avinguda de Montilivi prohibeixin aparcar als cotxes els dies de partit, ja que un esdeveniment amb unes 13.000 persones es mereix unes condicions especials d´aparcament, i si la gent puja amb moto al camp, trobo correcte canviar el pàrquing de cotxes pel de motos, però troben normal la forma com s´avisa? L´Ajuntament no ha vist l´elevat nombre de multes que posen? No creuen que s´hauria d´avisar millor? En una recta d´uns 100 metres només hi ha tres cartells petits... quasi impossible de llegir a més de 2 metres del cartell... Com a veí de la zona, l´Ajuntament mai m´ha informat d´aquestes decisions i m´informen fatal quan no podem aparcar, a l´ajuntament li importem una mica els veïns de Montilivi? O per ells Montilivi no és un barri si no un estadi? Si els importem una mica, espero que posin més informació i d´una mida més gran. Els dies que no es pugui aparcar, seria interessant que des de dins del cotxe un cop aparcat es pugués llegir el cartell de prohibit aparcar. Moltes gràcies. PD: Com a mínim després de pagar la multa el Girona va guanyar al Leganés!



Bandera negra

Joan Boronat Lecha blanes

De fet, era l´emblema que onejava al balcó de la Casa de la Ciutat el juliol del 1713 quan el Consell de Cent, enmig de la guerra de Successió, va decidir de resistir. Era la manera de fer la crida a sometent, que incitava tots els ciutadans a la lluita armada contra invasors estrangers. També era l´estendard que brandava Rafael de Casanova quan va ser ferit durant la darrera escomesa en la defensa de la ciutat, l´11 de setembre de 1714. I després de la desfeta, va ser un dels molts estendards que el Duc de Berwick es va endur a Madrid com a trofeu de guerra.

Posteriorment, l´estendard fou enviat de nou a Barcelona per ordre de Felip V per ser cremat públicament per a més escarni dels barcelonins. Això explica molt bé l´enorme simbolisme que tenia Santa Eulàlia per als vençuts i l´ús venjatiu que en van fer els vencedors. De fet, arran de la derrota de 1714, la festa major de la ciutat va deixar de fer-se per Santa Eulàlia i va passar al mes de setembre, per la diada de la Mercè. Tot i que la mare de déu de la Mercè ja era patrona de la diòcesi de Barcelona, els borbònics van preferir afavorir-la en detriment de Santa Eulàlia, patrona del Consell de Cent i carregada de simbolisme.

És hora de no comprar a totes les empreses, que han demostrat estar en contra de la República Catalana. Els diaris, revistes i mitjans de comunicació botiflers.

És hora de desobeir, en tot el que es pugui, inclús en un carrer de direcció única caminar sols per la vorera esquerra. La dreta per als botiflers.

És hora de no assistir a cap acte, convocat per cap botifler, encara que l´objectiu de la manifestació sigui adient.

És hora de no treballar en cap empresa botiflera que hagi canviat la seva seu social per fer la pilota als nostres botxins.