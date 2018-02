Quan a principis de 2017 Jordi Barretina va assumir la direcció de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) va reclamar que empreses i mecenes contribuïssin a pagar la investigació. Desconec quin impacte ha tingut la seva crida, però sospito que ha estat escàs. Sempre he pensat que els nostres rics, a l'hora de despendre's de diners, prefereixen les fundacions culturals o els clubs esportius; donen prestigi i tenen un impacte social més immediat que una investigació mèdica els resultats de la qual tardaran anys a visualitzar-se. És per això que m'ha sorprès gratament saber que l'Institut de Recerca Biomèdica a Barcelona acaba de rebre una donació d'1,5 milions d'euros procedents d'una herència. Hi penso just després de veure en una sala de cinema de Girona un anunci que insta els ciutadans a fer un donatiu a l'hospital Josep Trueta. «Ja només faltava això!», crida un home, visiblement emprenyat. Em sembla fantàstic que hi hagi una via perquè els privats que s'ho poden permetre donin un cop de mà addicional a la sanitat pública, però també entenc el cabreig de l'espectador: que el govern que ha reduït a la mínima expressió alguns dels impostos que afecten els més rics demani ara almoina a tots els ciutadans no deixa de ser una mostra d'hipocresia.