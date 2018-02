Fins sempre, Josep

Per sort, he tingut l'oportunitat de tenir amics que alhora han estat i són unes grans persones i alguns d'aquests que també han sigut, i són, uns grans alcaldes i alcaldesses, d'aquells que han posat per davant el benefici dels seus municipis i dels seus conciutadans a qualsevol altre interès polític o personal.

Alcaldes i alcaldesses que, independentment de la seva ideologia política, han coincidit a haver de defensar-se de múltiples processos judicials, impulsats per aquells que mai han estat capaços de guanyar-los a les urnes o per aquells que simplement els volien mal. Bons homes que han dut la bonhomia i l'honestedat a la política, sovint descol·locant els seus contrincants, molt més acostumats a formes no tant netes d'anar per la vida.

En Josep Marigó era una d'aquestes persones i un d'aquests alcaldes, algú que sempre va tractar de manera igual a aquells que li anaven per davant de bona fe i a aquells que li anaven per darrera amb males intencions, malgrat que els sabia distingir perfectament. Un home proper, senzill, directe, clar, sense cap mena de necessitat de fer un paper que no fos ell mateix, ni a la vida privada, ni a la vida pública. Personalment, em va saber molt greu el calvari judicial que va haver de patir per culpa d'aquells que només coneixen la via del jutjat per tombar el contrari.

Les noves generacions de spin doctors, nom amb el qual es defineixen les noves fornades d'assessors polítics, es tornarien bojos amb aquesta mena de polítics-persona tant allunyats dels manuals com propers a la gent. Als spin doctors els agrada crear personatges que no encaixarien amb la manera de fer de persones com en Marigó, que sempre eren les mateixes allà on estiguessin.

A en Josep Marigó se l'haurà de recordar per moltes coses. Jo el recordaré com amic però altres també el poden recordar com l'home que va ser capaç de dur hàbits i suports de salut a totes les comarques gironines gràcies al Dipsalut. I a Blanes, estaria bé que el recordessin com un dels millors alcaldes de la seva història. Fins sempre, Josep.