A Catalunya no només es debat sobre el que ja sabem, també es parla de temes importants. Per exemple, sobre l'efecte que tindran les noves tecnologies sobre la feina del futur. En aquests casos, com sempre passa, hi ha visions apocalíptiques i visions optimistes. Els que ens trobem entre aquests segons recordem que aquests debats sempre han estat presents en la història de la humanitat. Això es resol sempre amb educació. Almenys, la meitat dels avis de les persones que esteu llegint aquesta columna treballaven al camp. En el meu cas, tots els avis. Ara, l'agricultura és impensable sense l'ús de les noves tecnologies. Hi ha tractors que ja van sols i per establir i controlar les collites ja es fan servir les millors innovacions digitals. Els nostres fills treballaran en feines que probablement encara no s'han inventat. Les empreses més valorades del món (Apple, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Alibaba, Tencent) no existien abans de 1975. Algunes van néixer el segle XXI. Els grans emprenedors mundials d'aquí a vint anys encara estan a educación primària. El desenvolupament del hyperloop, que permetrà viatjar dintre uns tubs a 1.000 km per hora, canviarà radicalment el transport mundial. Encara desconeixem els efectes pràctics de tot el relacionat amb la física quàntica. En l'àmbit de la salut, els avenços seran de tal mesura que l'esperança de vida d'un nen que neixi ara supera ja els cent anys. Haurem de treballar més temps i millor. I també haurem de gestionar les nostres estones d'oci. Haurà de canviar l'estat del benestar i els nostres polítics hauran d'estar a l'alçada. Això vol dir pensar en el llarg termini, tenir visió, ser pragmàtic, fugir dels idealismes i tocar de peus a terra. En el nou món que ens ve a sobre hi haurà una competència ferotge i un perill que augmentin les desigualtats. Evitar-ho será un compromís de tots.