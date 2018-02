«El prussés chanante»

Estaba en el parque Europa, en Torrejón de Ardoz, grabando una de mis manchegas parodias dedicada en este caso a Caaarles Puigdemont. Y bueno... yo estaba grabando y veo en las caras del equipo com una especie de... sorpresa... y oigo como 'ay va, ay va, ay va... que viene la policía!'».

De tots els moments que ha donat el «prussés» català el que explica l'humorista espanyol més chanante, Joaquín Reyes –àlies Marhuenderrr!, orfebre de la imitació– és, del dret i del revés, l'antològic. Gràcies a la paranoia del veí de la localitat madrilenya amb aeroport militar que va avisar la policia que Puigdemont es passejava per la versió europea de Catalunya en Miniatura, el rodatge d'una escena de ficció, pla en què massa sovint es mou la hilarant política nostrada, s'ha convertit en l'esquetx ideal de la tragicomèdia catalana. «Ya se olían la tostada», diu Reyes dels sis agents de la Policía Nacional que van acudir al rodatge «a pie, vamos, caminando», com el coche de San Fernando. Tot va quedar en no res i els policies van acabar rient amb l'imitador. «Pensaba que venían por lo de los Goya», explica en un vídeo –a l'actor li han caigut castanyes de totes bandes per com va conduir la cerimònia d'entrega de premis del cinema espanyol.

Puigdemont no és president però vol ser no sé què de no sé quina República que molts dels que la van proclamar diuen ara que no ha existit mai i que tot era simbòlic però que no han mentit tot i que han fet combregar amb rodes de molí a milions de persones que encara es veu que es creuen que tot allò anava de debò tot i que fos la mascarada política més inconsistent de l'era moderna.

Reyes no és Puigdemont, però un senyor de Torrejón que no està «para bromitas» s'ho pensa i avisa la policia que el president que no és president de res excepte d'un país imaginari des d'una mansió de Waterloo que ha esborrat del Google Maps passeja per una rèplica a escala de l'Atomium de Brussel·les amb una bufanda groga i una estelada i així que Reyes que també imita Putin, Lady Gaga, Ciocciolina, Macaulay Culkin, Pat Morita (« dar cera, pulir cera»), Sabrina Salerno i Chuck Norris acaba havent d'explicar que tot és una paròdia d'una situació política que fa riure.

«¡ Chanante!».