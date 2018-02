El canvi de l'entrada sud de Girona

Era el juny de 2005 quan una promotora immobiliària, composta per un garbuix de societats opaques de Burgos i Madrid, va anunciar la compra del 80% de les naus industrials de l´entrada sud de Girona, a la carretera de Barcelona, per un import de més de cinquanta milions d´euros. Ens trobàvem en plena bombolla immobiliària: tot era barat i tot era edificable. Especulació pura. Cinc anys més tard, quan la crisi ja havia esclatat amb una cruesa descomunal, es va presentar el projecte per construir cinc torres de dotze plantes i un hotel. Es preveia posar al mercat entre 700 i 800 pisos. Una barbaritat que, observat amb la perspectiva actual, sorprèn que no escandalitzés ningú. Un parell d´anys més tard, la crisi de les caixes d´estalvi ensorrava el projecte i desapareixien els promotors. L´Ajuntament de Girona es va quedar sense projecte i sense persones físiques a qui exigir responsabilitats. I amb un problema important: les naus ja estaven buides i ningú assumia el cost per enderrocar-les. Així han estat des d´aleshores, un espai fantasmagòric en una zona noble de la ciutat, com és una de les seves principals entrades: degradació, pintades, brutícia i rodamons convertint-ho en la seva llar provisional.

El llum del final del túnel es va començar a veure fa gairebé quatre anys quan la Clínica Girona va decidir ubicar-se en aquesta zona i va descartar l´opció de Fornells de la Selva. Com que la inversió és elevada i els tràmits administratius són feixucs, les obres no han començat fins aquesta setmana amb l´enderrocament de les naus. Està previst que el nou edifici de la Clínica Girona s´inauguri l´any 2020. És el primer pas per a l´adequació de l´entrada sud de Girona. L´alcaldessa, Marta Madrenas, ja va dir en una conferència pronunciada el març de l´any passat que el seu gran repte era la transformació d´aquesta zona de Girona. Però després del primer pas, ja de per si molt important, n´han de venir d´altres. I no només dels terrenys que ocupaven les antigues naus industrials. Es tracta d´una zona d´on ha marxat el Centre Verd, on aviat s´implantarà una nova superfície comercial, Leroy Merlin, i que necessita també una planificació d´un trànsit que ara és molt dens a la rotonda de Mas Gri. Aquestes noves generacions generaran un important flux de vehicles. Queda per veure també si algun dia es podrà soterrar el tren convencional, però això, si es realitza, serà a molt més llarg termini. I, de retruc, l´ús de l´actual edifici de la Clínica Girona al centre de la ciutat. És una bona oportunitat per planificar bé dues zones de la ciutat, per damunt de tot l´entrada per la carretera Barcelona, amb una visió a llarg termini. L´Ajuntament té feina a fer.