Retratats davant del món

La setmana que el Tribunal Suprem condemnava a més de tres anys de presó un cantant mallorquí per les lletres de les seves cançons, i que la fira d´art madrilenya ARCO retirava una instal·lació en la qual Oriol Junqueras i els «Jordis» apareixien com a presos polítics, Amnistia Internacional (AI) feia públic el seu informe anual sobre el respecte dels drets humans al món. AI és una entitat que tothom lloa quan denuncia els abusos de les dictadures i de les tiranies, però que molesta quan burxa la nostra nafra. El seu informe és de referència quan algú es pregunta: com estan els drets humans en tal país? Ni que sigui per això, val la pena fer un cop d´ull a l´apartat que dedica a l´Estat espanyol. El que segueix és la transcripció literal d´alguns fragments.

Sobre les llibertats d´expressió i reunió: «Algunes autoritats van restringir de manera desproporcionada el dret a la llibertat d´expressió i de reunió pacífica després de la decisió de suspendre cautelarment la llei del referèndum català adoptada pel Tribunal Constitucional el 7 de setembre».

Sobre les mateixes llibertats: «Es va processar desenes de persones per ´enaltiment del terrorisme´ i ´humiliació a les víctimes´ a les xarxes socials. En molts casos, les autoritats van presentar càrrecs contra persones que havien expressat opinions que no constituïen incitació a cometre un delicte de terrorisme i que s´inscrivien entre les formes d´expressió permissibles d´acord amb el dret internacional sobre drets humans. Vint persones van ser declarades culpables en el curs de l´any».

Sobre l´ús excessiu de la força: «Els funcionaris encarregats de fer complir la llei que van controlar les protestes el primer d´octubre a Catalunya van emprar força excessiva contra manifestants pacífics que s´oposaven a una operació policial. La policia va disparar cartutxos de fogueig i pilotes de goma, i va ferir de gravetat una persona, que va perdre la visió d´un ull».

Sobre seguretat i mesures antiterroristes: «El poder judicial va continuar aplicant de manera desproporcionada la legislació antiterrorista».

Sobre la impunitat: «Les autoritats espanyoles van continuar tancant investigacions sobre crims de dret internacional comesos durant la Guerra Civil i el franquisme».

I com diria en Bernd Schuster, no cal afegir-hi res més.