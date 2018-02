Tu? Tu, pitjor!

Ens estalviarem inauguracions, discursos buits i agraïments falsos. I no seran necessàries les fotografies per quedar bé. Si tothom decideix ignorar i derrotar el seu adversari, viurem millor. No caldrà escoltar l´alcaldessa ni el delegat del govern espanyol. Els independentistes es negaran a pujar al Tren d´Alta Velocitat perquè el va inaugurar Rajoy. Els unionistes evitaran el cremallera de Núria perquè el gestiona la Generalitat. Els nens gironins que se sentin espanyols aniran a jugar als jocs infantils del parc Central i els separatistes, a la plaça Catalunya. Uns catalans es quadraran davant els Mossos i d´altres escopiran en les multes. Uns voldran que no marxi el 155 i altres pensaran que mai ha desaparegut. Hi haurà qui pagarà a l´Agència Tributària Catalana i qui considerarà que és de bon espanyol pagar impostos. El PP assenyalarà els catalans de bé i els líders independentistes qualificaran els mateixos ciutadans com espanyols traïdors. Uns catalans somniaran que la policia els tortura i d´altres catalans, que el seu amic d´infantesa l´expulsa fora de la futura nova frontera. Catalunya Ràdio negarà que hi hagi cap fractura social a Catalunya, però usarà permanentment el mot «conflicte». Mentrestant no et distreguis: estem construint un món millor. Bé, tu no. Tu, pitjor!