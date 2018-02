L'infame embús

a paraula clau que descriu aquest moment és, em sembla, embús. Acceptar les infàmies heretades no crec que sigui una font de felicitat, n'hi ha d'altres que, a més, no exigeixen cap renúncia prèvia o un exercici de dissimulació. La manipulació de les notícies per part de la premsa alineada (gairebé tota) i de les televisions encongides no satisfà necessitats estratègiques de l'Estat, això ja seria alguna cosa, sinó que es plega a conveniències del dia com no irritar el PNB (perquè aprovi els pressupostos) o mantenir el sistema de finançament de les autonomies en funció del territori i no dels habitants, com seria just i necessari. Per això ens han venut els greus incidents a Bilbao com un altre abús dels russos. Els russos tornen a servir d'espantall multifuncions (deuen estar feliços de tenir tants enemics: només ets gran als ulls del teu rival), encara que no van faltar testimonis que afirmen, amb tots els atributs de la veracitat, que van ser els d'Herri Norte qui van provocar les fratries de tatuats i es van ajuntar la fam i les ganes de menjar. D'altra banda, hi ha la fredor i fins l'hostilitat amb què el rei ha estat rebut a Barcelona, cosa normal si es té en compte que, prèviament, el rei va amonestar dos milions de catalans amb aquesta imperdonable malaptesa de no distingir entre propostes polítiques i anhels que els donen alè. Va ser durant el Procés, sí.

Sí, es pot dissimular que no hi va haver un 15-M, que s'han duplicat els beneficis de les empreses, però que sous i pensions han crescut d'una manera ridícula i els llocs de treball són de drap reciclat. Es pot amagar que el PP té ara a Catalunya tant pes com el pobre Adolfo Suárez després de ser apunyalat pel seu partit i que corre el risc de ser desplaçat per Ciutadans a les ciutats més grans i dinàmiques. Es pot qualificar de populista qualsevol que tingui l'atreviment de sostenir que no hi ha control democràtic en les institucions europees. Es pot fer tot això i perseguir, a més, caricatures, titellaires i espies russos. I pot ser que fins i tot els surti bé com veurem.