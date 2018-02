Nens al circ

Mira aquell nen! Increïble el que fa! Probablement és el que han exclamat o pensat els més de 30.000 espectadors que els darrers dies han passat pel Festival del Circ de Girona. Han aplaudit molt fort les actuacions de nens i preadolescents, a vegades passada la mitjanit, mentre els seus fills, nets o nebots ja feia algunes hores que descansaven. Com en qualsevol bon número de circ, les habilitats que es mostren sembla que es realitzin sense esforç, però tots sabem que per assolir el resultat final calen moltíssimes hores de treball.

És possible que per als nens que hi participen, el circ sigui una veritable vocació i una sortida professional, però també és cert que probablement no tenen la maduresa mental suficient i que cal vetllar perquè ningú s'aprofiti del seu talent. I com que el treball infantil no és cosa de nens, vull pensar que tant els organitzadors del festival gironí com la inspecció de Treball han garantit les bones condicions d´aquests petits artistes i treballadors.

En el seu dia molts municipis, entre ells Girona, van prohibir l'ús d'animals salvatges al circ. Potser seria hora de plantejar si les administracions públiques locals, que subvencionen generosament aquest festival, han de posar alguns límits a la presència de nens en els espectacles.