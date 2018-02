El preu del fred

ls responsables de protecció civil ens recomanen quedar-nos a casa. La neu i el fred aconsellen no fer desplaçaments innecessaris. Previsiblement viurem vint-i-quatre hores de calaixos buits, ja que seran molts els ciutadans que ajornin les seves compres si no són urgents. Però quan ens quedem a casa i fa fred els que fan negoci són les elèctriques. Demà coneixerem l'increment exacte del consum després d'aquest nou episodi de fred polar. Però el que ja sabem és el que ens ha costat a tots plegats l'augment de la factura els últims deu anys. La Taula del Tercer Sector, que aplega a més de 3.000 entitats socials, ha elaborat un informe en el qual es denuncia que el preu de l'energia a les llars –el gas i la llum– ha augmentat més d'un 65% mentre en el mateix període de temps els preus han pujat menys d'un 15%. El mateix informe denuncia que Espanya és l'estat europeu on més ha pujat la factura energètica. Les entitats socials demanen que es prenguin mesures i es reclama que s'apliqui un tipus d'IVA superreduït per pal·liar l'esforç que han de fer moltes llars per poder-se escalfar durant els mesos d'hivern. Una part important de les factures dels bens de primera necessitat són impostos. Sobretot a Catalunya, que lidera les comunitats amb uns impostos propis més alts segons ha revelat l'últim informe comparatiu interautonòmic dels economistes i assessors fiscals. Es cobren impostos per portar a terme polítiques fiscals, però massa sovint les bones intencions es queden pel camí. La mateixa Taula del Tercer Sector recorda que el bo social que hauria de bonificar les llars més necessitades no arriba ni a la meitat dels que l'haurien de rebre. Resulta inevitable desconfiar dels que podent actuar per rebaixar els preus prefereixen gestionar les subvencions.