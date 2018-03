Contradient les versions oficials sobre l´aplicació del 155, Joan Delort va explicar a 8TV que «tinc màniga ampla» en la gestió de l´episodi de nevades. I bé que ho ha aprofitat l´antic cap de la policia local de Girona. Emulant Josep Lluís Trapero durant les jornades posteriors a l´atemptat de les Rambles, el director general de Protecció Civil ha estat present a les nostres vides per terra, mar i aire durant tres dies. Amb el to paternalista i doctrinari que va imposar Jordi Pujol durant quasi tres dècades, ens deia el que podíem fer i el que no, quan podíem sortir de casa i quan no. Com diu Albert Soler, els catalans necessitem un amo que ens orienti. Tant ens va alarmar que el país es va mig paralitzar per una nevadeta. Res a veure amb la de març de 2010. Sí, ja ho sé, malament si es prenen mesures dràstiques i malament si no se´n prenen. Sempre podem criticar. Cert que no estem preparats com molts països europeus per afrontar les nevades, però la bona gestió és quan el país manté la normalitat en circumstàncies adverses, o mig adverses, cosa que aquí no ha passat. No té gaire sentit que se suspenguessin les classes a la Universitat de Girona quan es podia circular per la majoria de carreteres i el transport públic (trens i autobusos) funcionava amb normalitat. O a moltes escoles. Tampoc que, si disposem de llevaneus, s´hagi de prohibir durant 24 hores el trànsit de camions en vies principals com l´AP-7, amb els consegüents perjudicis econòmics per als afectats. A banda de mantenir les carreteres en condicions, en tot cas cal exigir als camioners les condicions necessàries per circular amb neu, cosa que fan a molts països europeus en circumstàncies molt pitjors. Amb el mètode Delort d´aquests dies, els accidents de trànsit s´acabarien impedint que circulessin els vehicles.