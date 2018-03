Hola, em dic Ramon i soc masclista. Ho podríem dir tots els homes en una sessió de teràpia col·lectiva. Si sentiu a dir a un home que no és masclista, es pot tractar d'un autoengany o simplement menteix. Tots els homes ho som per condició, per cultura i ho som amb diferents intensitats, depenent de la geografia de la nostra existència. És evident que hi ha graus distints d'intensitat masclista. Hi té molt a veure el treball que faci cada individu per lluitar contra la seva pròpia condició i privilegis.

El masclisme només es pot anar exterminant progressivament, de generació en generació i sempre que l'home l'assumeixi. Possiblement jo soc menys masclista que el meu pare, ell ho era menys que el meu avi i espero que la meva filla visqui en un país on sigui una anècdota i que aquells que encara ho defensin es converteixin en uns marginats.

Els dies de vaga com el d'ahir, important pel que ha representat, vam poder escoltar frases que volien vestir-se d'èpica, tot i ser veritables estupideses, com ara una de molt recurrent que anunciava «un abans i un després de la vaga». Sempre hi ha un abans i un després de tot perquè, per sort, el temps no s'atura. Un dia de vaga no serveix per expulsar allò del tot arrelat en una societat repugnantment masclista com ha estat i continua essent l'espanyola, les seves estructures i les seves institucions. Són molts segles de diferències, de desigualtats i de privilegis.

Si es vol aquest abans i després, a partir d'avui la lluita ha de persistir. Després de la vaga s'han de començar a impulsar polítiques radicals contra el masclisme, sobretot des de l'educació, l'única eina per canviar-ho tot i acabar amb aquesta desigualtat en particular. I sobretot per guanyar un atribut que sospito que ens farà millorar com a societat: la visió femenina del món.

Però ara arriba la mala notícia: és del tot irreal pensar que aquesta revolució es pot fer aquí amb governs del PP, o com a molt del PP amb Ciutadans, o de Ciutadans amb el PP, que representen l'Espanya més llardosa, retrògrada, conservadora i masclista. Amb ells, que ahir van donar l'esquena a aquesta vaga, aquesta evolució és simplement impossible. Amb ells hi ha més abans que després.