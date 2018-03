Girona fa fàstic

Girona té un problema gros amb les pintades. Carda fàstic. En especial les portes enrotllables metàl·liques, que s'han convertit en els llenços de la lletjor. Però en realitat cada mil·límetre de la ciutat està tacat amb esprai, una pintura la venda de la qual fa temps que s'hauria de controlar, com la de la morfina i les armes. O com a mínim demanar un registre de qui en compra. Per què tota la ciutadania ha de suportar el mal gust i l'aberració estètica d'uns quants?

Queden lluny els anys que en dèiem grafiters, quan, en molts casos, podíem discutir sobre sensibilitat perquè, certament, hi havia pintades urbanes de gent amb una certa traça i fins i tot inspiració artística. Ara no. Ara tot Girona és plena de pintades sense sentit, obra de delinqüents estètics. Personatges sense respecte al que és col·lectiu. Veritables analfabets ciutadans.

No fa pas gaires anys en vaig enxampar uns pintant una paret al costat de l'estació del tren. Els vaig preguntar per quin motiu ho feien. Encara espero resposta. S'adreçaven a mi emetent una mena de sons infrahumans i de difícil comprensió, sense mirar-me a la cara. Com solen fer alguns adolescents que es pensen que el seu interlocutor els pot entendre malgrat no vocalitzar i menjar-se la meitat de les paraules i dels fonemes. Aquells personatges semblaven haver retrocedit en l'escala evolutiva. Vaig optar per simular una trucada a la policia municipal (simular perquè sembla que la Policia Municipal de Girona ha dimitit de perseguir aquests replicants). Els xavals aquests van optar per, amb total tranquil·litat, agafar els seus pots, carregar-los dins d'una bossa esportiva i esfumar-se.

La policia ha dimitit perquè l'Ajuntament ho ha fet. Anys enrere l'estratègia dels consistoris de Quim Nadal i Anna Pagans per controlar aquests tarats va donar algun resultat. Entre la persecució policial i la brigada que les netejava diàriament es va mantenir la ciutat amb una densitat baixa de pintades. Ara per fer desaparèixer tants quilòmetres de pintura necessitarien legions de persones esborrant-ne durant anys seguits.