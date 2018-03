Errors de càlcul

Un dels grans errors del Govern espanyol en tot aquest merder del procés és no haver calculat fins on podrien arribar els partits i les entitats independentistes. En els inicis de tota la història, Mariano Rajoy es va fiar d'alguns consellers catalans –que no eren del PP– que li deien que no es preocupés, que en realitat allò no arribaria enlloc i que estava tot controlat. A poc a pot es va anar adonant que no era veritat. Les intencions anaven in crescendo setmana a setmana i els desafiaments eren continus. Malgrat això, crec que mai va pensar que s'arribaria als fets de setembre i octubre de 2017. Sincerament, jo tampoc. Però s'hi va arribar i la situació es va portar al límit. En aquell moment, quan estàvem en el punt àlgid del procés, en les hores en què Carles Puigdemont havia de prendre la decisió de convocar eleccions o tirar pel dret, es produeix el gran error de càlcul del Govern català. Mai es va pensar que els líders independentistes anirien a presó sense possibilitat de fiança i, per tant, de sortir-ne. La prova són unes declaracions de Santi Vila el setembre de 2017: «Si la setmana vinent hem d'anar uns dies a la presó, hi anirem». «Uns dies». En el seu imaginari es veia com a possible la presó amb fiança però no la preventiva. Mai van calcular la força de la piconadora de l'Estat que, una vegada posada en marxa, ja és imparable.