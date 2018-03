Matrícula a la pública

La Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (Fapac) fa campanya a Internet per animar les famílies a matricular els fills a l'escola pública. Ho fa perquè si de les administracions depengués –la Generalitat té les competències i la titularitat dels edificis, mentre que als ajuntaments els pertoca el manteniment de les instal·lacions– la pública aniria morint d'inanició, que la concertada mola més, genera menys maldecaps i surt més barata, almenys sobre el paper, a les arques públiques.

En municipis com Salt, matricular el fills a la pública és gairebé una professió de fe: comporta una immediata pèrdua d'estatus social («A Salt? A la Pública? Que t'has tornat boig?») perquè en l'imaginari blanc és el refugi de moros i negres, que representen una amenaça per al rendiment acadèmic dels «de casa», que dirien alguns especímens supremacistes que es pensen que són els amos del poble.

I per descomptat, a Salt, l'Ajuntament, que de paraula és d'esquerres però que amb els fets s'escora cap a la dreta, de campanyes a favor de prestigiar aquest servei bàsic de l'Estat del Benestar, zero. Al contrari, com menys se'n parli, millor, no fos cas que ens barregéssim massa tots plegats i prenguéssim mal (val més centrar esforços a cedir equipaments esportius més que saturats a escoles concertades de l'Opus de fora del municipi que separen els nens i les nenes per fer complir el sisè manament de la llei de Déu («no cometràs accions impures», que mola més).

No vesteixen i suporten, en general, un estigma injust, però les escoles i instituts públics de Salt funcionen, en instal·lacions més o menys precàries, gràcies, sobretot, als mestres, que se les inventen totes per gestionar una complexitat cultural i social tan rica com desafiant. I gràcies a les famílies que, constituïdes en Ampes, també recorren a l'enginy per ajudar en tot allò que poden.

Si de les administracions depèn, la realitat educativa de Salt –i de molts altres municipis similars– mantindrà l'esquema dual del present. Els uns a la pública, els altres a la concertada. I així, quan creixin i es facin grans, els uns continuaran esmorzant pa amb tomàquet i els altres kebabs.

Va, #MatriculaALaPública.