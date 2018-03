La millor manera

En cap cas és una satisfacció veure algú privat de llibertat. Moltes persones ho viuen amb dolor i tristesa i les seves vides reben un trasbals que els marcarà per sempre. És una desgràcia per a tots que el darrer govern de Catalunya estigui a la presó o donant volts per Europa. És indignant que l´única resposta del govern i de l´Estat espanyols sigui exigir la claudicació.

En tot cas, el rebroll emotiu no ens ha de confondre. No essent solidaris amb el destí dels seus companys, Marta Rovira ara, abans Puigdemont i qui l´acompanyaven, donaren un sòlid argument al jutge instructor per empresonar, quan obre el procés, tots els que han comparegut. Les declaracions, des de Brussel·les o des de Barcelona, dels convergents o d´ERC, el seu propi programa electoral, han desacreditat les declaracions dels investigats davant de l´instructor quan sostenien que tot havia estat de per riure, sense efectes i que no tenien cap intenció de persistir en la via unilateral. Sols Junqueras tingué l´altura de no negar la seva conducta i justificar-la amb arguments ètics i polítics. S´ha volgut, sobretot des del confort de Brussel·les, mantenir la confrontació amb l´Estat. Radical, sense escletxes.

Les primeres reaccions han estat i, durant alguns dies seran, apassionades i maniquees. Cal que emergeixin els que saben que res és blanc o negre, sinó gris; que dos no es barallen si un no vol, que, amb tots els seus defectes, Espanya, com Europa, és una democràcia. Imperfecta, que necessita urgentment encarar la renovació de la Constitució i un nou pacte nacional. Una democràcia on l´única manera de canviar les coses és sumant majories àmplies que serveixin per engrescar la ciutadania en un nou projecte col·lectiu.

A Catalunya han de poder conviure totes les ideologies, tots els models d´Estat respectant les normes que ens donem. Ara, malgrat el sensat missatge de Turull abans d´entrar a la presó de nou, no sembla que sigui proper el moment. Però cal. I la responsabilitat la tenen PDeCAT i ERC: han de saber formar un govern a Catalunya presidit per algú que tots puguem dir que és el nostre president. Serà la millor manera d´ajudar els que estan empresonats.