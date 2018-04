El canvi del centre de les ciutats

Fa poc vam saber que el Cafè Continental de Figueres es convertirà en una franquícia americana, de menjar ràpid, o com es diguin aquest tipus d´establiments. El Continental estava considerat el més antic de Figueres, amb uns orígens que daten del 1868. Una altra franquícia, en aquest cas danesa, ja s´havia instal·lat fa poc a la Rambla de Figueres. I el també històric Café Royal va tancar a principis d´any després d´un llarg període de vaivens entre propietaris i arrendataris. Aquest cafè, obert des de 1917, acabava de celebrar els seus cent anys de vida. Figueres, que durant molts anys va ser la capital del comerç de les comarques gironines, ha canviat com un mitjó en els últims anys. Diria que cap a pitjor, com asse­nyalen alguns estudis. El carrer de la Jonquera també ha vist com en els últims anys moltes persianes baixaven i ja no tornaven a pujar mai més. No és exclusiu de Figueres. També a Girona. El centre, i també la Rambla, ha anat perdent establiments històrics: Ferreteria Puig, Discos Coll, les pastisseries Faure, Roca, rellotgeries, botigues de joguines, botigues de queviures, fleques. Les causes són, fonamentalment, quatre: 1. Jubilació dels propietaris sense relleu generacional; 2. La fi dels anomenats lloguers de renda antiga ha multiplicat el preu dels locals; 3. La universalització de les franquícies: 4. Grans superfícies comercials als afores.

Probablement ho hem d´assumir com a llei de vida, però als que ja comencem a tenir alguna edat la nostàlgia i el conservadorisme del pas dels anys ens desconsola en veure la progressiva desaparició d´un paisatge que ens ha sigut quotidià des de petits. Probablement no és ni bo ni dolent; senzillament, una transformació generacional. Però no podem ignorar tres hipotètics perills. Primer, les franquícies uniformitzen el paisatge de les ciutats. Segon, desapareixerà la figura del comerciant; només hi haurà empleats. I, tercer, una previsible decadència dels nuclis històrics. Arribarà el dia que deixarem de passejar pel centre per veure botigues? Seria catastròfic per a la vida i el dinamisme de les ciutats.