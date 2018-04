Els hospitals de Girona hi ha ple d'immigrants i a Hisenda no en veus cap», sento dir a la cua de la declaració de la renda. M'agradaria preguntar a aquest senyor què faig aquí, a Hisenda, ja que soc un immigrant. Suposo que encara no s'ha adonat de la Girona ignorada que som.

Hi ha una Girona oculta darrere del decorat. És la impressió que tinc en conèixer l'església de Girona Christ Embassy del barri de Santa Eugènia. Allà predica un pastor que ha fet impacte entre els treballadors dels frigorífics de Salt, majoritàriament nigerians. La religió està present en 250 països, compta amb milions de membres a tot el món i té set canals de televisió propis.

En un semblant anonimat es desenvolupa la vida de centenars d'immigrants xinesos a la ciutat. Se'ls veu fent milers d'hores en les cafeteries que han estat negocis de famílies catalanes durant dècades. Pocs saben que estan organitzats. Que formen comunitats d'inversió per tal de recaptar el capital necessari per accedir a negocis i pisos. Hi ha «emperadors» entre ells, mandataris als quals no els cal més tron que el capital acumulat.

La reunió dels argentins de la ciutat succeeix en una pista de futbol on aquests fan asados. Van arribar en els anys del « corralito» gairebé tots. Allà es pot esbrinar on s'aconsegueix la preuada carn mite nacional. Un comerciant la porta envasada al buit des de la llunyana Pampa criolla, travessant l'oceà.

Se'ls veu jugar a futbol en aquell racó de la Devesa. Partits eterns. Els cotxes amb les portes obertes i els estèreo llançant ballenatos. Són un variat grup de colombians que comparteixen afició en el mateix enclavament gironí des de fa anys. Com a la resta de centres de reunió d'immigrants, allà no només es couen arepas, sinó que funciona com a diari parlat per als que busquen feina, llogar un pis, fins i tot per a solters amb ànsies matrimonials.

En ser convidat durant el Ramadà a l' iftar a una mesquita de Salt, em crida l'atenció l'hospitalitat de la gent, així siguis cristià o el més acèrrim dels ateus.

Si busques als diaris gairebé no apareixen, malgrat que a la província de Girona són milers de persones. És aquella altra força que es filtra en la vida diària continguda pels prejudicis com el citat. Persones que van triar Girona per començar una nova vida o als quals la simple necessitat els va portar fins a ella. És aquella societat oculta i immigrant que ja és part de Girona.