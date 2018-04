Indignant

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Tot un munt de gent ha sortit al carrer per solidaritzar-se amb la víctima perquè troba indignant la sentència de «la Manada». Tot un munt de gent des de les seves cases també troba estremidora aquesta sentència. Tots excepte els tres jutges que l´han dictaminat en nom d´una justícia gens justa. En quin món viuen aquests jutges? En el de la majoria de les persones d´aquesta societat segur que no.



Desbrossadores

salvador tarradas gualta

Com cada primavera, les herbes que creixen entre conreu i carretera dificulten la visibilitat dels conductors. Els ajuntaments petits solen encomanar la feina de desbrossar a algun particular propietari de la maquinària necessària; de manera que les des­bros­sa­do­res solen ser menades per uns desaprensius que no es conformen amb netejar d´herbes els marges, sinó que deixen un rastre desolador de branques d´arbres trinxades i esgarrifosament mutilades. No tenen miraments ni són selectius. Els fatals rodets de ferro destrossen sense pietat el brancam de pollancres, trèmols, oliveres, figuerasses, oms, alzines, roures, pins, xifrers, saules i freixes. Tota vegada que, en el cas que exposo, aquests ajuntaments han estat inclosos en el Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter, els responsables d´aquesta entitat protectora de la natura haurien de vetllar pel respecte als arbres dels marges de les carreteres rurals i que siguin tractats amb la cura i estima que la pagesia sempre els havia dedicat.



Falta d´aparcaments gratuïts en els hospitals

de Girona

Llorenç Planas Pascual salt

Ahir la meva senyora quan anàvem al mercat va caure a terra per haver-se regirat un peu, anàrem a urgències a l´hospital Santa Caterina de Salt amb el meu cotxe i només d´arribar ja ens surt un guarda de seguretat que traguéssim el cotxe de l´aparcament d´urgències. Vaig dir-li que estava operat del cor i ja tenia 80 anys i em va dir que havia de treure el cotxe, tot havent-hi suficients aparcaments buits, si no tenia la placa de minusvàlid. Em vaig enfadar molt ja que fa algun temps vaig fer un treball sobre el tema i no s´ha fet res. Vaig haver d´anar a aparcar a més de tres-cents metres lluny i pagar 1,40 euros. En quin país estem, no és res d´estrany tot el que està passant.



És la paraula

o el sentit

Lluís Torner i Callicó girona

Talment com està anant tot, darrerament, a vegades, a la gent normal, se´ns fa difícil entendre el vertader sentit d´alguna paraula o, altrament dit, el que vol donar-l´hi aquell que la utilitza. Allò que se´n diu semàntica, no? Ara mateix, en tenim un exemple, en fer-se pública la sentència contra uns individus, que es diuen «la manada» en català «ramat» –déu n´hi do– que varen agredir sexualment una noia, i que els se­nyors jutges o fiscals –qui sigui– no en diuen «violació» –que és el que molts entenem que correspondria– sinó «abús», fent què així la condemna sigui més lleu. No és estrany que això hagi aixecat ampolles i un munt de protestes, solament cal que ens posem en la pell dels pares, familiars, col·lectiu de dones i sobretot de la pròpia noia, per revelar-nos contra un veredicte que, tot i no entendre de lleis, guiant-nos solament pel sentit comú, molta gent enten que no es correspon amb la gravetat del cas, i possiblement, a més a més, pot crear jurisprudència, enfront d´altres casos similars. És ben lògic que, molta gent, i especialment les se­nyores, ho considerin un greuge a la inviolabilitat del seu propi cos.

També podríem parlar d´altres paraules que, actualment, sonen freqüentment, en cert àmbits i que, a vegades, pensem que no es corresponen, en justa correspondència, amb els fets que es pretenen tractar. I no sols ho pensem els que no hi entenem, sinó fins i tot bona part dels que hi entenen. És el nostre parer.