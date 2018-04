Codi penal i sentit comú

Segons el Codi Penal, l'«accés carnal per via vaginal, anal o bucal» es considera «violació» i es castiga amb penes de fins a 15 anys de presó si per aconseguir-lo s'ha utilitzat «violència o intimidació», sempre que aquestes siguin «especialment degradants o vexatòries» o bé «els fets es cometin per l'actuació conjunta de dues o més persones». Els acusadors del judici contra La Manada consideraven que aquests havien tingut «accés carnal» a una noia pels Sanfermines del 2016 a través de la intimidació i actuant en grup, ja que eren cinc que anaven junts.

En canvi, quan la penetració es produeix amb un consentiment aconseguit per «una situació de superioritat manifesta que coarti la llibertat de la víctima», la pena és menor, de deu anys com a màxim. Aquesta és la tipificació que el tribunal ha aplicat als acusats, cadascun d'ells condemnat a nou anys, cosa que ha provocat protestes al carrer per insuficients.

És a dir, que, segons el Codi Penal, quan algú penetra algú altre clavant-li mastegots o posant-li un ganivet al coll, ens trobem davant d'una violació, però quan la víctima està absolutament acoquinada i coaccionada per la superioritat de l'agressor, i minvada de llibertat, llavors la cosa no és tan greu; només és «abús sexual» i la pena és menor.

I ja que hi som, val la pena fer una ullada a la literalitat del Codi Penal, article 181.2: «Es consideren abusos sexuals no consentits [és a dir, no es considera violació] els que s'executin sobre persones que es trobin privades de sentit o del trastorn mental de les quals s'abusi, així com els que es cometin anul·lant la voluntat de la víctima mitjançant l'ús de fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància natural o química idònia».

En conseqüència, si un violador vol reduir els anys de presó que li cauran en cas que l'enxampin, no ha de colpejar les víctimes o posar-los un ganivet al coll, actuació castigada amb quinze anys de presó. Li surt més a compte embriagar-les o drogar-les, i quan estiguin fora de combat, perpetrar la seva salvatge i repugnant violació, perdó, el seu salvatge i repugnant abús.

Això és al Codi Penal espanyol, un text immens de més de sis-cents articles, ple de referències creuades i paraules estra-nyes. De vegades sembla que tot el que li sobra d'extensió i de complexitat li manca de concordança amb el sentit comú, i especialment amb el sentit de la justícia del poble sobirà.