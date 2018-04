Espinete serà sempre nostre

Que la gent s'infli els currículums amb titulacions falses per disposar de millors llocs de feina o, fins i tot, accedir a càrrecs públics és comprensible, i més en un país on la titulació universitària té el mateix valor que el vòmit d'elefant. Qui no s'ha afegit alguna vegada, entre els seus títols acadèmics, un curs de CCC, un màster o un doctorat per poder treballar en un bonic bar de costa, en un restaurant de menjar ràpid o d'escombraire municipal? No n'hi ha per tant. I d'això de robar en un supermercat, tampoc cal exagerar! Que aixequi la mà qui no ha comès mai algun error involuntari i s'ha emportat sense pagar una revista d'anatomia, un videojoc o quatre tapes, dos plats combinats i sis birres? La història de la meva vida. Som un país de rates i corruptes i el sinpa forma part de la nostra manera de ser, per molt que ho vulguem dissimular sortint al carrer de tant en tant a reclamar coses que ni entenem ni sabem del cert com funcionen, com la democràcia, la justícia, els referèndums o les instruccions de muntatge de qualsevol moble d'IKEA.

A sobre, quan els polítics, els nostres representants en això de la cosa pública, ens ofenen amb alguns dels seus actes, a l'hora de la veritat, a l'hora d'avaluar-los amb el vot, seguim creient en els seus unicorns. Tant se val que hagin establert una xarxa de cobrament del 3% de comissions per adjudicacions públiques, prevariquin o subvencionin EROs fraudulents que, com cantava la Piaf, rien de rien.

El que sí que no es pot tolerar és que atemptin contra els nostres sentiments, contra els nostres referents, contra la bona fe que alguna vegada vam conrear. Parlem clar: qui collons ha estat el fill de mil pares que ha vilipendiat el record d'Espinete? Fa uns dies, una colla de malparits va entrar als magatzems de Televisió Espanyola per segrestar-lo. El més tronat, però, és que també van sostraure vestits de Letizia Ortiz quan era presentadora d'informatius i un munt de vestuari i sabates, tot valorat en quatre milions d'euros, aproximadament. Trist final per aquest heroi de causes perdudes i pèls com escàrpies. Per als més joves, paga la pena recordar que Espinete era l'eriçó rosa del Barri Sèsam, mític xou infantil que es va emetre a TVE des del 1983 al 1988, un personatge que idealitzava la innocència davant la vida però també una manera d'afrontar-la projectant solidaritat, honestedat, respecte, amor i amistat vers l'altre, tot perfectament compatible amb les ganes de trencar-li la cara a Don Pimpón. En resum, un símbol d'infantesa que, durant els vuitanta, ens va fer somiar a molts amb el tipus de persones que no hem aconseguit ser. Tot i que la policia ha anunciat per Twitter que intentarà trobar-lo –tal com ho llegiu– a partir d'ara, pel que pugui ser, i aprofitant que és un complement prêt-a-porter, portaré un llacet de color rosa a la solapa en el seu record. Perquè encara que ens l'hagin robat, Espinete serà sempre nostre.