Fins després

Vaig anar a fer un reportatge per a la ràdio a un tanatori de Madrid i en acomiadar-me de la cap de màrqueting em va venir el riure. El típic riure que pot venir-te enmig d'un funeral, no sé, o en un casament. El silenci es va inventar per esquinçar-lo com les bombolles del plàstic d'embalar es van inventar per rebentar-les. L'endemà va morir el doctor Luis Montes, que tant ha lluitat en aquest país per una bona mort. Va presidir l'associació Dret a Morir Dignament, a la qual devem més del que molts són capaços d'imaginar. He fet un parell de reportatges sobre persones que van decidir marxar abans que les coses anessin a pitjor i en els dos casos se'n van anar d'aquest món amb gratitud perquè van tenir l'oportunitat d'acomiadar-se sense grans dramatismes. Parlant, l'endemà de la seva mort, de Luis Montes amb un amic comú, vam caure aviat en el riure en recordar moments recents de la seva existència i de la nostra. Dinàvem junts de tant en tant, cosa que em va donar l'oportunitat d'apreciar el seu intel·ligent sentit de l'humor.

Si existís el més enllà, riuríem també en recordar moments de la nostra mort. Als tanatoris es donen situacions de gran comicitat. Tot, en l'existència dels éssers humans, remet al seu contrari. Així com la vida condueix a la mort, l'horror empeny a riure. Tenim dels natalicis millor opinió que de les necrològiques; però hi ha discursos funeraris que han passat a la història de la literatura. Cap peça dedicada a un naixement, que jo sàpiga, ha sobreviscut. Després de tot, ¿què dimonis es pot dir d'un nadó? Jo no hauria estat capaç d'escriure dues línies sobre Montes l'endemà del seu naixement (en el cas que hagués estat allà). Però és que llavors ningú sabia que Luis Montes arribaria a ser Luis Montes. Ara, en canvi, puc dir que va suportar amb una enteresa i un decòrum exemplars una persecució de gent dolenta, molt dolenta i molt corrupta, com la realitat es va encarregar de demostrar després. I que va ajudar nombroses persones a abandonar en pau aquest món. Em trobo en condicions d'assegurar, en fi, que va ser un bon home. Va expirar d'un infart, en un temps rècord, sense cap sofriment, quan es dirigia a pronunciar una conferència sobre l'eutanàsia. Fins després, amic.