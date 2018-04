JxCat llança la tovallola

Junts per Catalunya està iniciant el procés per llançar la tovallola i acostar-se a les tesis d'Esquerra i del que queda de l'antiga Convergència. No va ser ningú d'ERC, ni ningú del PDeCAT. Va ser el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, qui va anunciar que el seu grup no forçaria la Mesa del Parlament a la desobediència per investir Carles Puigdemont. El canvi és significatiu perquè fins ara eren molts els missatges implícits i explícits dirigits a l'expresident perquè es formés govern amb un cap de files «efectiu». La resposta de Puigdemont i el seu entorn de confiança, fins ahir, ha estat sempre la resistència amb missatges de «president legítim» que tots saben que no porten enlloc a menys que no es vulguin forçar unes noves eleccions amb el risc que això comporta. Pujol va ser clar: «JxCat no forçarà cap situació de desobediència, perquè seria alimentar encara més el conflicte en la mala direcció (...) No hi ha voluntat de generar nous problemes». És un canvi molt significatiu. Quasi tant com el de Marta Madrenas el dia anterior anunciant que està disposada a parlar amb Enric Millo per desencallar projectes. Junts per Catalunya ahir es va acostar a ERC i PDeCAT i Torrent, Junqueras, Pascal, Mas i uns quants més van respirar a fons veient com s'allunya el fantasma d'un nou i llarg conflicte.