Millo i la grossa

La Grossa, a la majoria, fa molt de temps que ens va tocar. I què volen que els digui, tampoc no n'hi ha per tant... o sí? Ahir, Girona, la capital del castell de focs de Sant Jordi –pólvora mullada: els van veure quatre gats– també va tenir l'honor d'acollir el sorteig de la loteria nacional –en aquest cas «nacional» és sinònim de «catalana»–, la del capgros que s'assembla a la Pilar Rahola. Paradoxes de la vida, el primer premi va «volar» fins al Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) i a Balaguer (la Noguera). Excepte a Olot, que va rampinar un quart premi, a Girona Girona, res de res. El sorteig, que és «fill» de la presidenta in pectore Elsa Artadi –diuen que no vol ser-ho de cap manera, amb molt bon criteri–, que va ser directora general de Tributs i Joc quan hi havia govern, es va fer a l'Auditori, que estava mig buit malgrat els esforços que van fer els realitzadors de TV3 perquè semblés que estava ple. El número guanyador va ser el 46023 (xifra que coincideix amb el nombre d'espanyols censat a Cuba l'any 1846, quan el país antillà formava part, encara, de l'imperi hispànic; Google és una mina). Unes hores abans que es cantessin els números –no hi eren els nens de San Ildefonso; ho presentaven Lluís Marquina i Candela Figueras– l'alcaldessa Marta Madrenas compareixia a la sala de premsa Miquel Diumé (que va ser un gran periodista i millor persona) per anunciar que, ara sí, es vol reunir amb el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo –el dolent de la pel·lícula–, per parlar de coses. De l'Arxiu Comarcal, del tren,... i de la plaça U d'Octubre (abans de la Constitució). Madrenas vol i dol: demana trobar-se amb Millo –a qui va declarar persona no grata a la ciutat, per cert–, però manté vigent el trencament de relacions amb l'Estat. Avui, en política, tot s'hi val i d'anar a missa i repicar campanes al mateix temps, els demòcrates que fa quatre dies eren convergents en són uns mestres. Millo, que avui visita Torroella de Montgrí, de moment no ha piulat, ni al Twitter, que ja és dir. Acceptarà reunir-se amb l'alcaldessa coratge el 17 de maig, dia de sant Pascual Bailón, pastor reconvertit en frare franciscà que va morir el dia de Pentecosta del 1540? S'esdevindrà el miracle que els uns parlin amb els altres? La fe i la proximitat de les eleccions municipals (queda un any) mouen muntanyes.