Ben estranys, els socialistes...

Juan Carlos Alonso Anglada flaçà

La portaveu del Grup Socialista al Congrés, Margarita Robles, ha avisat a Ciutadans que «apoyar otro presidente del PP en Madrid para sustituir a Cristina Cifuentes convertirá al partido naranja en «cómplice» de la corrupción que a su juicio viene gobernando la Comunidad de Madrid?...». Per tant, considera que si finalment, com ha dit Albert Rivera, Ciutadans opta per donar suport a un altre govern del PP a Madrid, «estará apuntalando de alguna manera la corrupción» –Europa press, 25 abril 2018.

I jo em pregunto: no està el PSC (titella del PSOE) apuntalant la corrupció donant suport al 155 que ens posa la S.S.S. de presidenta de la Generalitat i ens té segrestat el Govern? No és, doncs, el PSOE còmplice de la mateixa corrupció? Cal recordar que el PP és un partit imputat en la seva totalitat (més de 850 imputats). O és que la cosa dels suports va per barris?

Un cop més les coses són diferents si es tracta d´anar contra la República...



El cas Cifuentes

JOSEP MARIA BOSCH GIRONA

Suposo que la majoria dels que ja tenim una edat hem pogut comprovar, a bastament, que, a la vida, una persona privada o pública, profesional o empleat, no és pas més ni menys pel fet de tenir un o dos màsters€ i, menys, si aquests són de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid.

I, en el meu cas, també he pogut comprovar que la Sra. Cifuentes era, junt amb una sèrie de persones que es podrien comptar amb els dits de les dues mans –els Srs. Josep Piqué, Lacalle, Cornet, Juan (no pas Ricardo) Costa, Pimentel, Millo (abans que la «reina de la Camarga» el destrossés com a persona i com a polític), hi afegeixo la Veray per allò de que és una bona persona, els únics presentables, dintre d´aquest partit que és la vergonya d´Europa pel seu altíssim grau de corruPPció€ i moltes coses més.

Doncs bé: si la Cifuentes, quan va esclatar el seu «cas», hagués demanat perdó dient allò de que en aquell moment semblava que la «titulitis» es valorava molt i en va èsser víctima, ningú li hauria retret res i, encara, hauria sortit reforçada del problema. Però€ què va passar? La Cifuentes va inventar una teoria, la Universitat no va voler perdre categoria i en va inventar una altra€ que no casava de cap manera amb l´anterior. És més, la Universitat, amb les ganes que tenia d´acabar el tema amb la major brevetat, va falsificar signatures, preparar documents falsos, etc. El pitjor que pot fer una institució pública.

I, així, es va descobrir tot l´entrellat: que la Universitat tenia una divisió per donar «màsters» a polítics i policies€ i a meitat de preu si eren afiliats al partit extremista VOX. «Màsters» que ni es cursaven, ni res€ es pagava i poca cosa més. I això va fer que tothom revisés els seus «curricula» públics€ i es va poder demostrar que el tal Casado, sí, aquell que amenaçava els presidents de la Generalitat dient-los que acabarien com el President Companys, tenia diversos màsters de «Harvard» que l´home ni recorda si els va fer, però, en tot cas, els va «comprar» a «Harvard-vaca» és a dir, al costat de Madrid i no als EUA. Però el tema ha afectat molts altres partits, no només el tristement famós PP. Per posar només un exemple, el diputat Toni Cantó (ahir UPyD, avui Ciutadans, demà VOX?) ha tret tot el que havia posat al seu currículum i ha quedat pelat, com a «diputat ras».

En definitiva, un cas més d´allò que, a bona part dels catalans, ens avergonyeix que ens diguin espanyols. Tal com deien en temps del Dictador: «Por algo será».



Ai el color groc!

ÀNGELA FERRER I MATÓ GIRONA

Els fets ocorreguts el dia de la final de la Copa del Rei són una veritable vergonya. Traient les camisetes, gorros, bufandes de color groc... talment una rabieta d´escola però efectuada per adults? De veritat, jo em vaig quedar vermella amb vergonya aliena davant l´espectacle que oferiren al món. No sé si tenen cervell o sorra dintre el seu cap. Llavors jo he pensat que si hagués sabut l´espectacle que anaven a oferir als espectadors hi hauria anat vestida així: gorro, mocador, sabates, mitjons, pantalons, jaqueta, brusa... grogues. Però, a més, els sostenidors i les calcetes també grogues! I ara la pregunta és: M´haurien deixat nueta per entrar a veure el partit? S´imaginen l´espectacle? Jo sí. I crec que s´haurien adonat de laimatge que oferien al món.

Encara no entenc perquè tenen persones a la presó que no han fet res i deixen que els veritables lladres (tot el PP) la campin tan feliços, Urdangarin inclòs, entre molts altres que sí que han obrat malament. Com diu un refrany català: Tal faràs, tal trobaràs i espero que no falli. Per exemple, trist final el de la Cifuentes, que ha hagut de plegar humiliada pel seu propi partit. Ja ho dic: tenen el cap de serradures, el cor dur com el granit i una cara que se la trepitgen.

Visca el groc! Color del sol, de la ginesta i ara mateix de l´esperança!