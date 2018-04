En defensa pròpia

Quan hom es lleva, mai sap amb quin problema o alegria sorpresiva pot anar a dormir. En el meu cas, ha estat un maldecap que m´ha ocupat pràcticament tota la setmana. En aquest dietari on dono comptes de la meva activitat pública des de fa catorze anys, aquesta setmana sens dubte he d´aportar la meva versió dels fets en un sorollós cas del Consell d´Europa on m´han embolicat sense fonament, segons demostraré, i on alguns han demostrat la capacitat d´opinar, pontificar i fins i tot difamar sense conèixer la realitat dels fets.

Aquesta setmana he parlat amb molts periodistes, he respost tot el que m´han preguntat. Vull deixar constància que només un m´ha trucat amb l´informe del Consell d´Europa a davant i havent-se llegit els papers. Es diu Pep Taberner i és periodista del Diari de Girona. Vull expressar el meu respecte pels que fan la feina ben feta.

Als fets. El Consell d´Europa viu des de fa mesos en una situació de forta tensió, per dos motius. La guerra freda ha tornat en certa manera a l´organització: entre els que volen mantenir dintre els 47 Estats membres i els que volen expulsar Rússia, Turquia i els països caucàsics i convertir-lo en un club de l´Europa occidental més els Balcans i Ucraïna. Aquesta tensió ha creat una guerra campal pràcticament de tots contra tots. En segon lloc, hi ha hagut acusacions greus de corrupció i pràctiques inapropiades dintre l´organització. Era el moment de crear una comissió independent d´investigació. Ha treballat durant deu mesos i el passat diumenge ha fet públiques les seves conclusions. Han passat l´escàner per davant i per darrere a un munt de membres i antics membres de l´assemblea parlamentària.

El proper mes de juny farà deu anys que en formo part d´aquesta assemblea i he estat quatre anys president d´un grup parlamentari. És lògic que també hagi estat sotmès a escrutini en profunditat. Després de tot, em diuen que vaig incomplir el Codi de Conducta i concretament el seu article 13 per haver compartit informació confidencial de l´organització amb una persona externa de l´organització. Nego la major i he presentat al·legacions a aquesta acusació. Estic convençut que em donaran la raó. Perquè els fets es refereixen a un esborrany que vaig elaborar per a una missió d´observació electoral. Era el meu esborrany. El vaig redactar en anglès, que és la meva llengua de treball en aquesta organització. Però l´anglès no és la meva llengua materna i vaig demanar a una assessora parlamentària amb llengua materna anglesa que em revisés el text. Jo mateix vaig aportar el correu electrònic amb la traducció polida. Era el meu text de la meva propietat intel·lectual. No era un document ni oficial ni oficiós de l´organització. He presentat al·legacions. Em van oferir dimecres passat a la tarda per defensar-me i quedar lliure de la més mínima sospita. Però aquell vespre havia de volar a Madrid per votar l´esmena a la totalitat dels pressupostos generals de l´Estat el dijous al matí. Tindré oportunitat de defensar-me un dia del mes de maig.

En un informe de 227 pàgines, la referència al possible incompliment ocupa cinc línies i, a més, en aquestes cinc línies es diu que, tret de compartir aquest document –motiu de controvèrsia–, vaig dirigir bé la missió electoral sense violar cap dels estàndards ètics de l´organització. Però ha estat motiu suficient perquè algun mitjà, concretament el diari El País, m´hagi difamat. Vaig aconseguir una rectificació in extremis quan ja tenia redactat amb un advocat especialitzat en dret a l´honor la meva demanda.

Un còctel perfecte per a tertulians que a 300 euros la tertúlia parlen, massa sovint, del que no han llegit. I carn de canyó perfecta per a programes de sang i fetge on tant es treu crònica rosa com crònica de putrefacció política. Però no m´he resignat. Tinc un honor a defensar. I m´hi he dedicat. I més que ho faré.

Curiosament, els més actius a intentar tirar-me pel pedregar han estat els ucraïnesos de l´assemblea. Curiosament, durant dos anys vaig ser co-ponent-relator d´aquest país denunciant casos de corrupció i dèficits en la reforma del seu sistema judicial. Aquí estem. He superat el remolí. I estic a la disposició dels ciutadans, electors i lectors per donar resposta a totes les preguntes que se´m formulin. El meu correu electrònic és jordi.xucla@congreso.es i el meu Twitter és @jordixucla.

Ha estat tota una experiència de la duresa de les batalles en les relacions internacionals. Un dels primers missatges que vaig rebre a les poques hores del començament d´aquesta setmana dura deia el següent: «Bona tarda Jordi, m´he mirat en diagonal l´informe independent. No deixis que et trepitgi ningú. Ja m´agradaria veure qui se sotmet a tal nivell d´escrutini aquí per una tasca merament política. Molts ànims».

Qui m´ho va escriure per a mi té una alta credibilitat. No sempre hem estat d´acord. Li agraeixo el seu missatge i tots els d´afecte que he rebut.

Contra les màfies okupes

Aquesta setmana també s´ha aprovat una llei presentada pel Partit Demòcrata per lluitar contra les màfies que okupen propietats i demanen compensacions econòmiques, fan extorsió, per permetre la recuperació de la propietat. Fins ara el procés durava dos anys als tribunals. Ara durarà dos mesos. És una mesura per defensar la població més vulnerable i tots els ciutadans víctimes d´aquests ocupes lucratius. Ha estat un debat ideològic interessant. També hem vist prejudicis. Difícil d´entendre el vot contrari d´un PSOE cada dia més absent.