l'ambiciós projecte «girona vora»

No es podrà fer en un mandat ni en dos, sinó que és una iniciativa a llarg termini, tot i que en els pressupostos municipals per a l´any que ve ja s´hi destinarà una substanciosa quantitat de diners i a més es demanaran subvencions per ajudar al seu finançament. D´aquesta manera ha parlat l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, del projecte «Girona Vora», una iniciativa molt ambiciosa que persegueix revaloritzar la «part del dar­rere» de la ciutat, les «vores» naturals que envolten l´espai urbà i que passen desapercebudes però que poden convertir-se en espais verds que la ciutadania pot fer seus. Quan s´acabi de completar, «Girona Vora» haurà multiplicat per vuit els parcs urbans que hi ha a la ciutat, creant una gran infraestructura verda de 600 hectàrees amb l´objectiu d´apropar la natura a la ciutadania. El projecte, dissenyat conjuntament per l´Ajuntament i el prestigiós paisatgista Martí Franch (amb estudi a Girona i guardonat per diversos projectes), ha estat presentat aquesta setmana i compta amb el suport de la Federació d´Associacions de Veïns, que assegura que enllaça amb la seva idea dels camins de barri. De fet, «Girona Vora» persegueix connectar tots els espais verds i fluvials que envolten la ciutat, i posar en valor les riqueses naturals que inclouen: com ha detallat Martí Franch, en aquestes zones hi ha cinc muntanyes, quatre rius, una séquia, 25 torrents, camps d´oliveres, platges de codolars, rescloses o la Muntanya de l´O, un mirador privilegiat sobre la ciutat. Apropar aquests espais a la ciutadania és el gran objectiu de «Girona Vora».

Deixant de banda que la ciutat pugui tenir altres necessitats prioritàries, és una bona notícia que es plantegi un projecte a llarg termini amb una visió transformadora de Girona, amb voluntat de continuïtat i permanència. I a més que sigui amb un objectiu tan lloable com acostar els veïns a la riquesa natural de la seva ciutat. Ara bé, mentre no arriba el moment de posar en marxa «Girona Vora», o mentre es posa en marxa, faria bé l´Ajuntament de dedicar més esforços a decidir d´una vegada què s´ha de fer amb la Devesa, un parc urbà que ja existeix, que es troba desaprofitat i degradat, i per al qual fa anys que es prometen mesures que no acaben d´arribar mai. De fet, fa encara no dos mesos la mateixa alcaldessa que aquesta setmana presentava «Girona Vora» anunciava que s´aturava el Pla especial de la Devesa, malgrat disposar de la majoria política necessària per aprovar-lo, per manca de «consens social». Tant de bo el consens acabi arribant i algun dia la Devesa deixi de ser el pati del dar­rere de Girona, com de tant en tant li passa ara.