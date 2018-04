EL PRIMER PROBLEMA DE GIRONA

Uns «tòtems», situats a la via pública amb permís de l´alcaldessa, «són atacats» per uns encaputxats. Estripen les cares dels polítics empresonats o que circulen per Europa. La Policia Municipal identifica cinc dels vuit «atacants».

Les bretolades no molen. Una administració esbiaixada i injusta no justifica cap acció que vulgui restituir l´ordre amb les pròpies mans. Primer, perquè no es té cap dret per fer-ho i, segon, perquè desacredita la seva intencionalitat.

Dit això, m´ha cridat l´atenció que l´Assemblea –ANC– gaudeixi de permís municipal per ocupar la via pública, l´espai comú, de tots. El ple municipal de Girona va aprovar unes ordenances municipals que obliguen a tothom. En primer lloc, a l´alcaldessa que té moltes competències, però també l´obligació d´executar els acords del ple i complir i fer complir les ordenances municipals. Aquestes baluernes de l´ANC són d´una associació creada per a unes finalitats polítiques i que divulguen les seves reivindicacions. Legítimes i legals, però l´ordenança de publicitat, en el seu article 17, prohibeix taxativament aquestes instal·lacions publicitàries a la via pública i també prohibeix, juntament amb l´art. 7 de l´Ordenança de convivència ciutadana i via pública, penjar propaganda política –fora de campanya electoral– a fanals i baranes, els habituals llaços grocs, que s´hi eternitzen. El règim sancionador de les dues ordenances són clars. La policia municipal, tant diligent perseguint una bretolada, que persegueixi les infraccions de tots.

És greu que una alcaldessa no sigui escrupolosa concedint permisos i que no tingui la cura de canviar les normes que no li semblen bé buscant excuses infantils i prepotents, però ho és més encara que no vetlli per la pau i la convivència ciutadanes. Als moments que vivim, una bona alcaldessa voldria convèncer els políticament més propers que s´ajustessin fil per randa a les normes i no empararia la seva infracció. Per què? La sensibilitat, tothom la té a flor de pell i un tracte de favor continuat és una provocació continuada. Madrenas no sols sembla que empari, sinó que vulgui encapçalar els més radicals i fanàtics. Si respectés la legalitat, no hauríem de suportar ni encaputxats ni bretolades.