El Trueta: divideix i no es farà res

Fa cent anys, el 1918, l´Estat havia d´adjudicar un ambiciós projecte de línia ferroviària que anava de Blanes a Vilajuïga, passant per la costa. Era un bon moment. Francesc Cambó era ministre de Foment i Joan Ventosa, d´Hisenda. La línia havia de passar, entre altres municipis, per Palamós, Torroella, Bellcaire, Sant Pere Pescador, Castelló, Roses i Figueres. És molt probable que, si s´hagués construït, hagués acabat a la dècada dels seixanta del segle XX com les línies d´Olot i Sant Feliu. Però, imaginem-nos l´enorme utilitat que tindria ara una línia que recorregués pràcticament tota la costa. Va passar, com sempre a casa nostra, que nombrosos municipis que no estaven inclosos en el projecte també van reclamar la seva estació. Al final, i no només per aquesta raó, per descomptat, el projecte va quedar aparcat i mai més se´n va saber res. És el divideix i guanyaràs, atribuït a Juli Cèsar, que en política es podria dir «divideix i no es farà res». D´exemples en tenim a cabassos. Un dels més recents és la variant de la Bisbal. Es va allargar tant la discussió entre el nord i el sud que, quan es va desbloquejar, després de vint anys de donar-hi voltes, va arribar la crisi, es va arxivar i mai més se n´ha parlat.

Ara, tenim damunt la taula la construcció de l´hospital que ha de substituir l´actual Trueta. Una obra cabdal per als gironins. El debat s´ha reobert les últimes setmanes. D´una banda, l´Ajuntament de Girona ha presentat un estudi que defensa l´opció de Domeny. I, d´una altra, el sector liderat pel doctor Ramon Brugada que, via Twitter, sosté que ha d´anar a Salt, al costat del Santa Caterina. El president del Col·legi de Metges comparteix el criteri de Brugada. La construcció d´un nou Trueta arrenca de l´etapa del tripartit amb Marina Geli –ara absent del debat–, que fa deu anys va presentar un projecte que Artur Mas i Boi Ruiz després van descartar. Els dos anys de Carles Puigdemont i Toni Comín van ser més de focs d´encenalls que de passos endavant. Puigdemont, exalcalde de Girona, no es va pronunciar mai sobre el nou Trueta en la seva etapa de president de la Generalitat. Salut té molts projectes, moltes obres pendents i pocs diners per invertir. Al pas que anem, si s´anteposen els interessos particulars, el nou hospital acabarà com la variant de la Bisbal i la línia de tren Blanes-Vilajuïga.