Acte solidari o pràctica habitual. Xiular comporta aprovar o criticar. Hi ha realitats devastadores –Roma– també n´hi ha d´altres: gua­nyar per cinc a zero en la copa del Rei a Madrid. Entremig hi ha una mar de fons: el republicanisme del qual la societat espanyola no té cap equip ni referent. L´ofèn el concepte. Xiular és un acudit ventós. A l´empara del bufet lliure de l´article 155, la veritat s´imposa. L´afició del Barcelona xiula. A l´altra banda i per significar-se canten amb decisió: lo, lo lo i lo lo! Res a dir, cadascú juga les cartes que té. Es diu que hi ha equips que tiren a la bassa la Copa del Rei –ni xiulen ni piulen. El Barça persisteix i arriba a la final i la guanya. Això fa mal. Guanya cinc a zero al Sevilla. Cadascú defensa el seu imaginari. El Barça ha passat per èpoques de diferent calatge existencial i ningú no ha de dir, el 2018, a cap aficionat, que no respecta ni les onades del destí ni tampoc quina actitud ha de tenir. A qui no li agradi la realitat que es faci de l´Espanyol i santes pasqües. És magnífic que cada any es xiuli els borbons i el poder opressor. El Barça projecta idees. No és un club republicà, tampoc no és ni radical ni presumpte «terrorista». La llibertat és xiular i tenir criteri. Altres clubs formen part del «cutrerío», que, arrebossats, amb la fel de l´antiga Espanya, defensen la bandera espanyola. El desafiament que, en l´actualitat, s´està dirimint no és entre Donald Trump i King Jong-Un, rabiosa i nuclear, sinó entre dos adversaris de categoria. Bous d´una mateixa quadra que s´enfronten en la mateixa menjadora a veure qui la té més llarga: Pablo Llarena i Cristóblal Montoro. Paga la pena xiular.