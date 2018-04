els Conflictes laborals en el transport aerI

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar el dimarts 17 d´abril una important sentència que afecta un conflicte laboral iniciat al marge d´una declaració formal (és a dir inexistent) de vaga i que va suposar importants retards, o simplement cancel·lacions, de molts dels vols de la companyia aèria afectada, amb la pèrdua de temps o impossibilitat de desplaçament que va suposar per als passatgers directament afectats per la conflictivitat laboral «difusa». La sentència dona resposta a les qüestions prejudicials plantejades per dos tribunals civils i penals alemanys, sobre la interpretació de l´art. 5.3 del Reglament (CE) núm. 261 / 2004, d´11 de febrer de 2004, pel qual s´estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d´embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols. Aquest precepte disposa que «un transportista aeri encarregat d´efectuar un vol no està obligat a pagar una compensació d´acord amb l´article 7 si pot provar que la cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries que no podrien haver-se evitat fins i tot si s´haguessin pres totes les mesures raonables».

El debat jurídic girarà sobre si la conflictivitat dels treballadors de la compa­nyia aèria alemanya (personal de vol, més exactament), causant de les pertorbacions en el normal desenvolupament de l´activitat de la companyia, podia o no qualificar-se com una «circumstància extraordinària», i si així fos si l´empresa no hagués pogut evitar-la tot i adoptar les mesures que considerés més adients. Els dos supòsits de fets versen sobre la cancel·lació o grans retards dels vols de la companyia aèria alemanya TUIfly.

En l´escrit de remissió de la qüestió prejudicial, el tribunal considera que no es van produir circumstàncies extraordinàries que poguessin exonerar l´ocupador de l´abonament de la indemnització. En la qüestió relativa a la consideració d´una «vaga salvatge o boicot organitzat pels mateixos membres del personal de l´empresa», la demandada va sostenir que el supòsit produït, l´increment molt important de les baixes en un període molt concret de temps, s´havia d´incloure en aquell concepte, però no ho considerava així el tribunal, argumentant, i per descomptat és una tesi que, en cas de ser acceptada amb caràcter més general, pot portar a l´increment de les responsabilitats jurídiques de qualsevol empresa, que «en anunciar mesures de reestructuració de l´empresa potser hauria coadjuvat a la generació de tals taxes d´absentisme» (i, em pregunto, si la decisió de l´empresa quedés degudament justificada, per circumstàncies regulades en la normativa laboral aplicable, podria seguir argumentant-se que era causa de l´increment l´absentisme o no?)

Amb promptitud centra la qüestió litigiosa a resoldre el TJUE, a partir de les preguntes formulades pels dos tribunals alemanys, quina és la interpretació de l´art. 5.3 del Reglament, posant-lo en relació amb el considerant núm. 14, per determinar si l´absència espontània d´una part important del personal de navegació aèria, que és qualificada pel tribunal de Hannover de vaga salvatge, i que és el que va esdevenir en els dos conflictes, té o no cabuda en el concepte de «circumstàncies extraordinàries a l´efecte d´aquesta disposició».

A partir d´aquí el TJUE procedeix a un ampli repàs de la seva doctrina recollida en diverses sentències sobre què cal entendre per cancel·lació d´un vol, quan es produeix i quins drets tenen els passatgers afectats i quines són les responsabilitats de les companyies aèries, emfasitzant que han d´apreciar-les circumstàncies concretes de cada cas per determinar si es compleixen o no els dos requisits que han de tenir lloc per qualificar una circumstància que ha alterat la normalitat del trànsit aeri com a «extraordinària», quins són els esdeveniments (en aquest cas concret la dràstica disminució del personal de vol disponible) que per la seva naturalesa o origen (aquí podem referir-nos a la decisió empresarial de reestructuració) «no siguin inherents a l´exercici normal de l´activitat del transportista aeri» (les decisions empresarial sobre reestructuració formen part, en principi, d´aquelles que pot adoptar l´empresari en l´exercici normal o habitual de la seva activitat) «i escapin al control efectiu d´aquest» (em pregunto si l´empresa podia preveure, controlar, que una part important del personal de vol presentaria al mateix temps la seva baixa després de la presentació del pla de reestructuració, i que fins i tot preveient-ho hagués pogut tenir una pla B davant aquesta contingència).

Prenent en consideració tots els elements anteriors, és quan la Sala aborda la qüestió de si la conflictivitat difusa viscuda per l´empresa durant sis dies, qualificada com a vaga salvatge, pot o no ser qualificada de circumstància extraordinària, i donarà una resposta positiva. El TJUE vincula la decisió dels treballadors de presentar simultàniament les seves baixes al fet de la presentació de pla de reestructuració el 30 de setembre, qualificat pel TJUE d´«anunci sorprenent».

En una sentència que de ben segur tindrà comentaris crítics per part empresarial, el TJUE conclou que una decisió com l´adoptada per l´empresa pot provocar les protestes, en forma de baixes, dels treballadors, o almenys d´una part important d´aquests, afectats pel pla de reestructuració, i que l´empresa ha d´assumir «els riscos derivats de les conseqüències socials que ofereixen aquestes mesures», per ser «considerats inherents a l´exercici normal de l´activitat del transportista aeri en qüestió».

El salt jurídic segueix apareixent més encara al meu parer quan el TJUE conclou que la situació conflictiva, la «vaga salvatge» «no va escapar al control efectiu del susdit transportista aeri». I com arriba el TJUE a aquesta conclusió? Doncs perquè el conflicte, que continua insistint que va tenir la seva raó de ser per la decisió empresarial de presentar un pla de reestructuració, va finalitzar quan l´empresa va arribar a «un acord amb els representants dels treballadors». Bé, totes les empreses i tots els treballadors, i els seus representants, tenen interès (per diferents motius) a arribar a acords que puguin satisfer, totalment o parcialment, les seves pretensions i per tant cal gestionar el conflicte, sigui difús o formal, hagi estat plantejat obertament o en forma d´un increment important de la taxa d´absentisme durant uns dies concrets. Per això, em sembla obvi que l´empresa va haver de gestionar la sortida i la fi del conflicte, sense que això porti necessàriament a concloure que aquest era inherent a l´activitat ordinària i normal de l´empresa.

Concloc. Caldrà seguir amb atenció com afectarà aquesta sentència les relacions de treball en el sector aeri en particular, del transport en general i en altres empreses. De moment, deixo aquí plantejats els dubtes i interrogants que m´ha suggerit, sense qüestionar gens ni mica la importància del dret de vaga com a element de pressió per part dels treballadors per a la defensa dels seus interessos. Sí que em sembla que el cas té força semblança amb l´esdevingut fa vuit anys a Espanya i així ho deixo exposat.