Una Constitució per al futur

Els dies 26 i 27 d´abril es va celebrar a la Facultat de Dret de la Universitat de Màlaga el XVI Congrés de l´Associació de Constitucionalistes d´Espanya, a la qual pertanyo. Sota el lema «40 años de Constitución: una mirada al futuro», s´ha pretès analitzar la necessitat de plantejar una reforma constitucional com a mètode per garantir quatre dècades (almenys) de convivència dins d´un marc jurídic i polític que resolgui els problemes actuals que patim, i que s´adapti i modernitzi en atenció als canvis produïts durant aquest gairebé mig segle de vigència. L´organització de l´esdeveniment va constituir diverses taules de treball, amb noms tan il·lustratius com «La reforma constitucional seriosament» o «La crisi del model ter­ritorial», evidenciant que no ens trobem davant d´un assumpte que pugui qualificar-se de secundari o intranscendent, i que tampoc fa referència a controvèrsies que es resoldran per si soles ni amb el mer pas del temps. Al contrari. L´immobilisme, la passivitat i la indiferència cap a aquest important repte suposaria aprofundir en les dificultats a què ens enfrontem, quan no entrar en una deriva completament allunyada dels valors i principis que es van proclamar amb l´aprovació de la nostra Carta Magna.

Des de fa ja molts anys, els professors de Dret Constitucional (i també d´altres disciplines) han estat manifestant la imperiosa necessitat d´abordar amb decisió la seva reforma com a via per enfortir-la i dignificar la important funció que està cridada a exercir. Quan es va elaborar la primera Constitució del món, la dels Estats Units d´Amèrica de 1787, moltes persones es van plantejar quant temps convindria mantenir-la sense ser revisada. Thomas Jefferson va sostenir que no hauria de romandre inalterada més d´una generació, al·legant que no era bo per a la nació que allò disposat per individus ja desapareguts de l´activitat política seguís vinculant ciutadans presents i futurs. Es prengui o no aquesta anècdota històrica com a referència, la veritat és que, a més de la necessitat de vincular les noves generacions amb les normes i regles més elementals del joc democràtic, dues dades més corroboren l´essencial de la tasca reformadora: l´aprenentatge derivat dels errors i la incorporació de les novetats i evolucions.

Els arguments utilitzats normalment per contrarestar aquest clam a favor d´una modificació constitucional no són més que excuses pesades que obeeixen a la por paralitzant o a la ignorància perillosa. S´al·lega, per exemple, que no hi ha consens per a aquest canvi. No obstant això, sembla evident que l´acord majoritari és el resultat final d´un procés de negociació i anàlisi, mai l´inicial. Dit d´una altra manera, els artífexs de la nostra Transició no es van reunir per primera vegada amb tot pactat i lligat. Per tant, no cal exigir que el punt de partida sigui una manifestació d´unanimitat o una majoria qualificada. Si és el cas, serà la meta i, per aconseguir-la, primer procedirà reunir, debatre i consensuar des de la discrepància. També he sentit nombroses veus que pretenen oposar-se a una variació del nostre text normatiu fonamental amb la tàctica d´enumerar els encerts i bondats de l´articulat ara mateix vigent. Personalment, aplaudeixo aquests encerts i reconec aquestes bondats, però es tracta de construir una Constitució per al futur, no d´ancorar-se en la malenconia d´un passat cada vegada més allunyat del present.

Sobre la taula figura ja abundant material. El catedràtic Javier García Roca va publicar fa alguns anys el llibre Pautas para una reforma constitucional. També, sota la denominació Ideas para una reforma constitucional, diversos professors il·lustres, encapçalats per Santiago Muñoz Machado, van aportar un seguit de línies bàsiques per emprendre aquesta inajornable tasca.

Al meu parer, són cinc els temes a abordar amb urgència:

1.- El nostre model territorial: Per disposar d´un Senat que sigui una veritable Cambra territorial, clarificar la distribució de competències entre l´Estat i les comunitats autònomes i, per descomptat, decidir definitivament quin tipus de sistema volem per conviure. Tot això, no com a fórmula per apaivagar els nacionalismes mutats en grups independentistes (tasca probablement impossible), sinó per millorar una forma d´Estat que, malgrat els seus èxits i les seves bones intencions, evidencia unes mancances preocupants.

2.- La revisió del nostre catàleg de Drets Fonamentals: Per incorporar els nous drets sorgits i esmenar algunes errades descobertes al llarg d´aquestes quatre dècades.

3.- La reforma dels sistemes electorals: Per corregir les disfuncions i garantir una major equiparació entre el votat pels ciutadans a les urnes i la posterior composició dels Parlaments. I, no només per aconseguir una major proporcionalitat, sinó també per aconseguir una implicació superior dels ciutadans com a subjectes polítics protagonistes de la vida en democràcia.

4.- Establir una regulació de les nostres relacions amb la Unió Europea i clarificar els vincles dels Tribunals interns amb el Tribunal Europeu de Drets Humans.

5.- Aprofundir en la separació de poders, sobretot pel que fa al poder judicial, revisant l´elecció i composició del seu Consell General i la figura del ministeri fiscal.

Es podrien citar altres, com la supressió de la preferència de l´home sobre la dona en la successió a la Corona però, en tot cas, el que no és de rebut és obstinar-se a celebrar l´«aniversari» de la nostra Constitució momificant-la com si fos inalterable. Per aquest camí tan sols aconseguirem destruir-la.