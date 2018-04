Maleïdes xarxes

Vaig ser-ne un early adopter, un principiant a usar les xarxes socials, però cada dia n´estic més fart. El 2008, ja fa una dècada, érem quatre gats els qui escrivíem compulsivament què fèiem i ho compartíem amb gent desconeguda. Des dels antics «després de reunió amb veïns de Girona, a banyar les nenes, que ja és tard. I en acabat, sopar el que trobem (si queden forces)» de Carles Puigdemont, he assistit a un canvi que no m´imaginava. Les xarxes són avui una extensió dels negocis, per a bé i per a mal. Com en la majoria d´aspectes de la relació social, fer diners de manera legal o il·legal és el principal objectiu de qui fa un ús intensiu d´aquests vehicles de comunicació.

Als inicis, un polític, un periodista, un actor, un assessor d´empreses o un informàtic, exposava les seves idees, els seus coneixements i el seu dia a dia i no passava res. Avui la primera resposta és un exabrupte. O gairebé sempre. D´aquella intel·ligència col·lectiva en què la gent compartia la seva vivència i els seus seguidors/amics l´ajudaven a ampliar-la de manera altruista, hem passat a un món inhòspit on només pots parlar amb gent amb cara i ulls. Ni una sola paraula a un desconegut. I si trobes algú que et busca, si no és algú que té interès en els teus diners, és algú que vol amargar-te el dia.