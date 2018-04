Ni violència ni consentiment

Dijous vam conèixer la sentència de l´atac sexual al San Fermín de 2016 que ha generat una forta indignació social. La decisió judicial, bàsicament, condemna els cinc acusats per un delicte d´abús sexual amb accés carnal on preval una situació de superioritat manifesta que coarta la llibertat de la víctima (Codi Penal, art. 181, apartats 3 i 4). Així doncs, se´ls absol del delicte d´agressió sexual de l´article 179 del mateix codi que requereix violència o intimidació.

A la vista del discurs generalitzat d´indignació i ràbia absolutament comprensible, potser resulta interessant donar dues voltes més a alguns punts per tal de facilitar una crítica raonada i reflexiva de la sentència.

En primer lloc, hem de reconèixer amb humilitat i sense prejudicis que el coneixement públic del cas es basa en informacions periodístiques i no en una anàlisi detallada del conjunt dels elements probatoris. Aquesta afirmació no implica un judici sobre si la valoració que s´ha fet de les proves ha estat o no adequada. Però és indispensable reconèixer que una opinió fundada requereix, almenys, la lectura de la sentència.

Basar el discurs en si la justícia ha decidit observar o no violació pot generar confusions. El diccionari de la RAE defineix violar com «tenir accés carnal amb algú en contra de la seva voluntat», el de l´IEC conté una definició equivalent. Per tant, la condemna ha estat pel que es coneix fora del vocabulari tècnic com «violació», s´ha reconegut l´existència de penetracions sense consentiment tot i que –per a molts de nosaltres inexplicablement–, no s´hagi observat la «violència o intimidació» que comportaria un delicte d´agressió sexual amb penes majors.

Sens dubte cal evitar un conformisme poc propi d´una societat que pretengui avançar. No obstant, recordem que fins a la lectura de la sentència existia un dubte general sobre si el tribunal podria arribar a considerar que havia existit el consentiment i, per tant, absoldre els acusats de qualsevol delicte contra la llibertat sexual de la víctima. El vot particular emès per un dels tres Magistrats mostra aquesta valoració dels fets que portaria a l´absolució dels acusats.

Tot i que molt modesta, una decisió que reconeix la inexistència de consentiment no deixa de ser una victòria davant els qui durant setmanes van estar jutjant si el comportament de la dona abans, durant i després dels fets servia de justificant per a l´atac. L´obvietat, des del nostre punt de vista, que la relació no va ser consentida no impedeix celebrar –amb l´amargor que deixa el no reconeixement de la violència o intimidació–, aquesta decisió per part d´una justícia profundament conservadora com demostren moltes altres decisions recents.

No sempre el sentit social del «mereixement» d´un càstig queda comprès en el tipus penal que ha d´aplicar el jutge de l´Estat de Dret. La sentència no fa una valoració abstracta de la durada que es considera adequada per a una pena –si creiem que nou anys són massa pocs, per exemple–, sinó que la pena esdevé de l´aplicació de certs articles del Codi Penal en base a la valoració de la prova que fa el tribunal i la conseqüent determinació dels fets provats. És a dir, el centre de la qüestió és per què els jutges han considerat que no hi va haver violència o intimidació. Altres debats més amplis necessàriament passen, almenys, per la reforma del Codi Penal.

En aquest sentit, el populisme punitiu que ha portat a les reformes dels últims anys del nostre ordenament criminal, fonamentalment enfocades a l´enduriment de les penes, es mostra reiteradament ineficaç per complir amb el suposat objectiu últim de la reeducació. Per exemple, en el cas puntual dels delictes sexuals, menys d´un 5% dels qui han seguit tractament a la presó reincideixen en la mateixa tipologia delictiva (vegeu Redondo et al., 2005, Boletín Criminológico 79, pàgs. 1-4). Aquest fet no ajuda necessàriament a determinar quins serien els anys de punició adequats, però mostra que hi ha solucions eficaces per aconseguir una societat amb menys delictes sexuals que no passen per allargar l´estada penitenciària dels condemnats.

Aquest escrit no pretén convèncer sinó afavorir un debat més complet i complex. Expressions d´opinió contra una sentència menades pel desig generalitzat de venjança i una anàlisi jurídica poc rigorosa no aporten maduresa a aquesta democràcia, en tants sentits molt feble, que tenim. Cal que seguim reivindicant la necessitat d´un altre enfocament dels delictes sexuals, però no en base a afirmacions genèriques sobre les mancances de la nostra justícia o el que voldríem que els passés als condemnats; sinó, en el cas concret, perquè la situació descrita, si no implica violència, difícilment es pot justificar que no impliqui intimidació.