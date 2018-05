Cal expulsar els jutges de la manada

S'ha parlat molt dels aspectes jurídics del judici a una banda de delinqüents que van violar una noia. S'ha parlat molt de les lleis i les interpretacions. Crec que res d'això no és important. El problema és que hi ha tres jutges que haurien de ser expulsats. Els tres s'han posat en el lloc dels violadors. Un d'ells, encara amb més força.

Però preguntem-nos per què un jutge es posa a favor d'un violador? Per què un jutge no veu violació en unes imatges on tothom la veu? Podem intentar alguna interpretació. Una possibilitat és que siguin discapacitats emocionals, és a dir, persones que no experimenten cap emoció envers les dones. Això és una gran misogínia patològica que caldria tractar amb especialistes. Per què hi ha jutges que tenen por de les dones? Per què els volen tant de mal?

Què passaria si als jutges els rodegessin cinc soldats o guàrdies civils la major part condemnats per actes violents i els violessin? Cap jutge s'atreviria a dir que només és un abús sexual. Hi pujo de peus. Però com que és una dona...

Crec sincerament que a les oposicions de jutge caldria replantejar-se les proves. En comptes de memoritzar tantes lleis, les quals al final s'aprenen con una lletania però no entenen el que ha volgut dir el legislador, potser que els facin una prova psiquiàtrica. El que és segur és que aquests tres no la passen. Els declararien no aptes per jutjar la conducta humana.

Un dels jutges en veure la gravació de la violació múltiple en lloc de veure una violació oral, vaginal i anal, hi veu gaudi. Aquest senyor està directament malalt. Però a més la seva decisió és directament immoral. Què els diem, a les dones? Que si les violen i no es fan matar, són unes putes? Molt bé, senyors de la judicatura. El Consell General del Poder Judicial els hauria d'expulsar del cos de jutges. No ho farà, critiquen l'única declaració sensata d'un ministre. A més el president del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, diu que qui protesta és una «turba instigada per moviments antisistema». Molt bonic. Un altre que empatitza amb l'execrable jutge i no amb la noia violada. El Tribunal Suprem encara que esmeni la sentència no ho pot arreglar, el mal ja està fet: l'Estat diu que no defensa les dones ni quan les violen. El neofeixisme que estem vivint és moltes coses, però a més és directament criminal i violentament masclista. No saben que una cosa així marca dolorosament tota una vida? Són mals jutges, són mals ciutadans, i són directament mala gent. I el Zoido i la Cospedal, ministres que donen feina a un guàrdia civil i a un militar violadors, no pensen dir res en públic? Tan miserables són? Els jutges saben que els paguem els ciutadans? Doncs tant com els posem els poden acomiadar i caldria fer-ho amb deshonor i a la plaça pública. Són males persones.