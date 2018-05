La «manada» amb toga

Un jutge progressista, en la mesura que un jutge pugui ser progressista, que era molt diferent i molt divertit, em deia fa uns anys, assegut en una bona taula del carrer Nou del Teatre de Girona, amb una ampolla de vi de gran calibre al davant, que la tendència natural del jutge és ser conservador i de dretes. Ho deia partint de la base que la seva feina consisteix a preservar o conservar l'ordre establert i té un bon sou i una bona posició per fer-ho. M'explicava que «el nostre ofici no deixa lloc per a ideologies trencadores. Només la política pot canviar la societat i la seva justícia.» Probablement per la seva ideologia, aquest jutge mai va aconseguir les presidències que es va proposar conquerir.

La repugnant i insostenible sentència de La Manada ha obert la caixa dels trons de la justícia i d'aquells professionals que la imparteixen a Espanya. Una justícia eminentment mascle i patriarcal i amb una particular visió dels sexes. No és un debat nou. És cíclic perquè mai hi ha hagut cap voluntat de resoldre'l. Parteix de la base que la judicatura és, majoritariament, conservadora, de dretes i en molts casos de llarga tradició familiar. Hi ha veritables estirps de jutges i fiscals a Espanya. Una autèntica «manada» amb toga.

Tot això que dic no vol dir de cap manera que ser conservador i de dretes sigui, per definició, ni bo ni dolent. No tinc cap interès a jutjar-ho. En canvi sorprèn que, durant anys, Espanya fos governada per un partit considerat d'esquerres i que ja li estigués bé aquesta tendència ideològica majoritària de la judicatura. Li va estar bé o potser no va poder fer res, que també seria possible, encara que poc creïble si tenim en compte que el PSOE, amb Narcís Serra de ministre, sí que va gosar fer una interessant neteja a l'Exèrcit. Però mai va entrar en la justícia, que durant l'anomenat període democràtic ha evolucionat molt poc perquè la política no ha tingut cap interès a modernitzar-la i fer-la més independent. La independència de poders representa un autèntic perill per aquest sistema de partits que existeix a Espanya.