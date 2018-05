Desnormalitzar

Les orelles i el nas creixen durant tota l'existència. Les orelles, pensa un, per pal·liar la pèrdua auditiva inherent a l'envelliment. El nas, a causa de les mentides que acumulem al llarg dels anys. Mentim molt, és la veritat. Portem milers d'anys fent-ho i ho hem perfeccionat de tal manera que ara anomenem postveritat a un tipus de mentida que resulta d'hibridar la veritat amb allò que podria haver-ho estat. Es tracta, en fi, d'un experiment genètic que produeix veritats a la carta. Vostè s'aixeca un dimecres qualsevol amb la necessitat que hagi passat una cosa que no ha passat si no en la seva imaginació. Com aconseguir que passi també a fora? Amb el telèfon intel·ligent. No és que hi hagi una aplicació específica (encara), però si vostè entra a Google i tecleja el seu desig, trobarà immediatament la notícia que esperava conèixer.

Suposem que vostè, per raons que no vénen al cas, preferiria que la Terra fos plana. Doncs escrigui aquesta frase al cercador d'Internet: «La Terra és plana». Immediatament apareixeran a la pantalla milers d'informacions que certificaran aquesta creença insòlita. Hi ha, per exemple, un canal de YouTube amb gairebé cent mil seguidors que ho demostra de forma palmària. Significa que el terraplanisme existeix com a doctrina filosòfica o geofísica, ignoro en quina categoria col·locar-la, i que té nombrosos testimonis formulats amb un llenguatge perfectament tècnic, com el del famós vot particular expressat per un dels magistrats en la sentència de la Manada. En efecte, si prefereix que el text d'aquest vot, lluny de ser literatura pornogràfica, sigui de caràcter tècnic, fins i tot politècnic, busqui i trobarà nombroses afirmacions que apunten en aquesta direcció.

De la mateixa manera que no sabem en quin moment es va fotre el Perú, resultaria impossible assenyalar la data de l'aparició de la primera postveritat. Personalment, m'atreviria a dir que els que van demostrar que l'ésser humà mai va trepitjar la Lluna van ser els precursors d'aquesta tendència consistent a convertir una mentida a seques en una veritat alternativa. Això va implicar un salt cognitiu brutal en el qual ens hem instal·lat amb una normalitat increïble. El desnormalitzador que ens desnormalitzi bon desnormalitzador serà.