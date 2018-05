Els jutges observen una intimidació asfixiant en uns milers de dones que es manifesten en la immensitat urbana, però els costa advertir-la en cinc bèsties amuntegades en una cofurna de tres metres quadrats. El raper Catalá ha descompost als magistrats, en assenyalar l'evidència que hi ha una connexió entre un text sense cap ni peus i la psicologia del seu autor. D'insistir en el seu rap, el ministre pot acabar a la presó com el seu col·lega Valtonyc, condemnat per injúries i odi a les togues intocables. Si la instrucció pertinent correspon a Llarena, el titular de Justícia té garantits el terrorisme i la rebel·lió com a delictes connexos a la infàmia d'haver dit la veritat.

Coincidir, encara que sigui per un dia, amb el ministre Anticatalá és un símptoma de salut democràtica. Sembla mentida que una persona escrigui 250 folis en primera persona sobre sexe i pretengui que d'aquesta novel·lassa, perquè pertany al gènere de la ficció, no es pugui extreure cap conclusió sobre la seva peripècia. És arriscat que els magistrats sotmetin a judici la seva valoració social, però passa a hilarant que prediquin que tots els seus col·legues són inapel·lables. És un veredicte unànime que no s'aprecia en el gremi dels lampistes. En el cas invers extrem, tots els periodistes són menyspreables. I si tres jutges que han conviscut amb el procés durant mesos són incapaços de posar-se d'acord en el contingut d'un vídeo, de què presumeixen.

El president del Tribunal Superior de Navarra diu que el redactor del vot particular és «un bon jutge». Si l'autor d'aquest pamflet resumeix les virtuts de la magistratura, poden establir-se dues conclusions. No es necessiten àrbitres per a l'arbitrarietat, i els bèsties condemnats almenys per abusos sortiran a coll de la instància superior. El ministre raper ha cridat que el jutge està nu. PSOE i Podem han acudit a renyar-lo, per si algú necessita explicar-se que la dreta tingui garantida la majoria absoluta a Espanya. Pel que fa a La Manada, va triar la regió judicial idònia per perpetrar els seus crims.